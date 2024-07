Jonathan Moya hace promesa que lo motivará aún más por pelear el torneo con Alajuelense

Jonathan Moya no cambiará el nombre Juan Luis en su camiseta hasta que salga campeón con Alajuelense. (JOHN DURAN)

Jonathan Moya, atacante de Alajuelense, dio a conocer el motivo por el que seguirá usando el nombre de su papá, Juan Luis, en su camiseta de cara al inicio del Apertura 2024.

En declaraciones a La Teja, el delantero reveló que tiene un compromiso con la memoria de su tata, fallecido hace dos años en un accidente de tránsito y que era un gran aficionado manudo.

Cuando Moya volvió al León en enero, no le quiso poner su nombre a la chema, sino usar el de su padre en su honor, dado que fue uno de los grandes impulsores de su carrera.

“Siempre, siempre, es un nombre que sigue ahí, mi papá siempre lo voy a tener presente obviamente. Lo que quiero es ganar ese campeonato con esa camiseta, así que hasta que no quede campeón con la Liga con esa camiseta no me cambiaré al nombre mío”, comentó.

Jonathan Moya sobre compromiso por el título con Alajuelense

El delantero fue campeón con los rojinegros en el Apertura 2020, donde anotó en la final ante el Herediano y luego se fue a jugar a Corea del Sur, pero en su regreso es claro que vino por más títulos.

“Cuando me fui para Corea, antes salí campeón acá, algo que hace varios años no se conseguía y al regresar obviamente uno está con la consigna de poder darle esa alegría al equipo, espero poder hacerlo de buena forma. Lo que nos queda es trabajar, sabemos que estará difícil, porque todos los equipos se reforzaron de buena forma, pero queremos hacerlo bien”, destacó.

Moya finalmente le envió un mensaje a sus compañeros nuevos sobre que estén conscientes adonde están y que a lo interno hay un espinita por sacarse que es ganar el campeonato.

“Tienen que tener claro la camisa con la que van a jugar, la presión por el título que queremos, todos somos conscientes de que tenemos una espinita ahí de campeonato nacional y lo que queremos es quedar campeones. Sé que mis compañeros lo harán de buena forma para iniciar bien el torneo”, dijo.