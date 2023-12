Jonathan Moya le hace un homenaje a su papá fallecido al llegar a Alajuelense

Jonathan Moya y su papá Juan Luis Moya eran muy unidos. Fotografía: Francisco González

Hay dolores que difícilmente se superan o se olvidan, la pérdida de un padre es, sin duda, un detalle que cala en el alma de muchos y ese es el caso de Jonathan Moya, delantero de Alajuelense, quien todos los días recuerda a su papá Juan Luis, de aquellos manudos de hueso colorado.

Un accidente de tránsito en motocicleta provocó que el señor falleciera el 18 de setiembre del 2022, noticia que impactó a muchos en el cuadro rojinegro y solidarizaron en aquel entonces.

Ahora que Moya volvió al León, recuerda que para su tata hubiera sido todo un placer verlo de nuevo allí, como lo hizo en cada partido en el primer paso de su hijo por el cuadro erizo y por eso, para honrrar su memoria, usará en la camisa el nombre de él.

“Casi nadie conoce el nombre de mi papá, él se llamaba Juan Luis. Y la verdad que para mí es un orgullo llevar este nombre. El apellido Moya siempre lo he llevado, pero ese nombre me llena mucho de orgullo, sobre todo en esta camisa. Espero poder ayudar al equipo en mucho y que mi papá se sienta orgulloso desde el cielo”, destacó en una sentida entrevista que brindó a Alajuelense.

Jonathan Moya llora al recordar a su papá en su regreso a Alajuelense

Las visitas de don Juan Luis a la Catedral no acabaron con la partida de Jonathan, como buen manudo, su fidelidad se mantuvo en la cancha hasta que el destino quiso llevárselo de manera repentina.

Entre lágrimas, superado por los sentimientos, Moya afirmó porqué no le cabe duda lo feliz que estaría su tata y que estar más cerca de su familia fue uno de los motivos para volver.

“Pucha, mi papá sería el hombre más feliz en este momento. Cuando venía de camino con mi hijo comentamos que lo extrañamos demasiado. Después de todo lo que ha pasado, regresar a esta institución y saber que mi papá ahora no va a estar en ese momento es difícil para mí, pero yo sé que desde el cielo me está apoyando.

“Fue uno de los motivos de la decisión de regresar al país, de estar más cerca de mi familia, de estar más cerca de mi hijo y celebrar con el equipo de los amores de mi papá. Y que él desde el cielo esté orgulloso, como celebraba conmigo desde la gradería. Ese sentimiento de llevarlo siempre y que él esté siempre orgulloso de mí”, destacó.

Jonathan Moya llevará el nombre de su papá en la camisa 9 de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Moya fue campeón con Alajuelense en el Apertura 2020, en el que marcó el gol que amarró el título, sin embargo fue a estadio cerrado por la pandemia y ahora quiere repetir ojalá a estadio lleno y con la ilusión que es lo que tanto hubiera querido su viejito.

“Lo primero que haría sería abrazarme y lo primero que me pediría es la camisa con la que me presentan, que es lo que él siempre quiso. Y en mi primera etapa en la Liga él me la pidió y ahora para mí va a ser muy difícil porque esta camisa con la que me presentan no se la puedo dar.

“Pero sé que desde el cielo él va a estar muy orgulloso. Creo que él siempre me aconsejaría tomar la mejor decisión para mí, nunca basado en ningún otro aspecto, sino en lo que me vaya a dar felicidad. Y en este momento mi felicidad es estar aquí y que mi papá también esté orgulloso de mí”, destacó.

Las motivaciones para el ariete sobran este torneo.