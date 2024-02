Jonathan Moya saldó en el clásico una cuenta que tenía desde hace muchos años

Jonathan Moya le guarda mucho respeto a Vladimir Quesada por su trayectoria que tuvo en Saprissa. (MAYELA LOPEZ Mayela López)

El fútbol es como la vida, que da segundas oportunidades para mejorar y cumplir metas y esto lo aplicó Jonathan Moya en Liga Deportiva Alajuelense con el clásico al volver a sentir cosas que en su paso como legionario extrañaba.

Eso que Moyata quería volver a sentir era el ambiente de un clásico en Costa Rica, algo que para él solo se vive en Tiquicia y le sirvió como un nuevo impulso en su carrera.

“Fue bonito (risas), estuve cerca de dos años en Corea del Sur, como cinco meses en la India y estos partidos no se viven de esa forma en esos lugares, el sentimiento de sentir la afición contraria gritando y a estadio lleno es algo que uno como jugador necesita, en Corea no lo viví, ganábamos o perdíamos la sensación era la misma.

“Fue un ambiente bonito, siempre jugar clásicos es un partido diferente, al final cada uno va por hacer bien las cosas por su equipo y pese al empate, salimos con la cabeza en alto”, comentó tras el juego.

Pero el reencuentro fue diferente, porque el atacante jugó de cambio debido a una lesión que tuvo fechas atrás, ingresó al minuto 36 por Joshua Navarro, pero eso no opacó el momento.

“Fue diferente ya que semanas atrás tuve un desgarro, el profesor tomó la decisión que jugara y siempre estaré dispuesto a ayudar al club”, citó.

Uno de los momentos más tensos de la mejenga fue cuando forcejeó con David Guzmán, no dejaron nada al azar en ganar el balón y explicó que una de las claves para que el asunto no pasara a más fue porque tiene años de conocer al Loco.

“Fue parte del juego, no soy malintencionado, me gusta ir fuerte al balón, tuvimos un choque pero no pasó a más, fuimos compañeros y es parte del fútbol”, culminó.