Jonathan Moya: “Tengo que esforzarme, que las críticas me hagan más fuerte”

Jonathan Moya apunta para ser titular este jueves. Fotografía José Cordero Jonathan Moya apunta para ser titular este jueves. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

Muchas de las esperanzas ofensivas de la selección de Costa Rica pasan por el atacante Jonathan Moya, un futbolista de esos que dividen criterios entre la afición, porque unos lo piden y otros no lo quieren en la Tricolor.

El delantero del Angyang, de la segunda división de Corea del Sur, tiene amplias posibilidades de salir como titular este jueves ante Honduras en territorio catracho, esperando que su buen momento en Asia se pase a la Sele.

Para Moya las críticas por jugar en una segunda división y ser convocado a la nacional no lo desvelan ni les presta mucha atención, él quiere demostrar porqué lo llaman con su juego.

“Presión en todo lado va ver y en todos los equipos que he estado hay presión, no voy a profundizar mucho si estoy jugando en segunda o en primera, creo que es un paso importante en mi carrera, las cosas me están saliendo muy bien gracias a Dios.

“A la selección yo siempre vengo con la mentalidad de aportar, este es un país futbolero que sabemos que siempre van a apoyar y en este momento no hemos sacado los resultados que hemos querido, pero sé que mis compañeros y todos hemos dado el cien por ciento”, dijo.

En los duelos contra México y Jamaica, el de Monteverde de Puntarenas fue señalado porque no pesó tanto en la cancha como algunos quisieran, pero afirma que nada lo saca de su objetivo.

“Yo como jugador tengo que esforzarme y sacrificarme, que las críticas me hagan más fuerte, enfocarme en mi trabajo y las cosas que hago bien en el club, para ponerlas en practica en la selección, yo siempre daré mi máximo esfuerzo y hay momentos que el esfuerzo y sacrificio siempre van a estar, esto es un grupo y una familia, sé que los resultados y las cosas positivas se van a dar” agregó.

Actualmente, Moya suma diez partidos con la Sele y solo ha anotado un gol, en noviembre del año pasado a la selección del País Vasco.