Jonathan Moya y su esposa le sacarán las lágrimas al recordar un momento emotivo de su boda

Jonathan Moya y Joseline Valverde removieron las fibras más sensibles de sus seguidores, al compartir un nuevo video de su boda. Instagram Joseline Valverde.

El jugador de Alajuelense, Jonathan Moya, y su esposa Joseline Valverde, mostraron algunos de los momentos más emotivo de su boda, celebrada el 28 de diciembre pasado.

Este lunes difundieron en sus redes sociales un video que resume lo que fue el día más importante de sus vidas. El delantero rojinegro le sacará las lágrimas, pues no ocultó el llanto, al mencionar a su padre, don Juan Luis Moya en sus votos y, además, lo llevó en un pin, que colgaba en su traje.

Jonathan Moya y su esposa siguen recordando momentos de su boda

“Sé que no tuviste la dicha de conocerlo, pero repito lo mucho que él te hubiera querido. El hombre más maravilloso del mundo, él siempre me decía ‘ojalá algún día, encuentres a esa persona que te ame, te valore y te cuide como te mereces, y hoy fue mi caso contigo, la persona de la que mi papá siempre me habló’“, dijo el jugador, emocionado a más no poder.

Luego de este momentazo, que se dio durante la ceremonia religiosa, llegó el momento de la diversión y en medio de la celebración se les vio a Michael Barrantes, Celso Borges y a Diego Campos pasándola de lo lindo, cantando y bailando en el pachangón.