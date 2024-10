Jorge “Flecha” Barbosa le manda un desafiante mensaje a Jonathan McDonald

Jorge “Flecha” Barbosa le envió un mensaje a Jonathan McDonald este viernes en el programa Vis10n, donde fue el invitado especial.

Barbosa, quien ya está retirado del fútbol, recordó uno de los partidos más memorables en la historia del fútbol nacional.

Jorge La Flecha Barbosa contó la historia del partido del abandono. (Pantallazo )

El episodio al que hizo referencia ocurrió el 10 de septiembre de 2011, en el estadio Eladio Rosabal Cordero, en un enfrentamiento entre Herediano y Alajuelense. El partido terminó 4 a 0 a favor de Herediano, y La Liga sufrió las expulsiones de Marcelo Fazzio, Jonathan McDonald, Pablo Gabas y Geancarlo González.

Con el marcador en contra, y tras la lesión de Elías Palma, Alajuelense se quedó con solo seis jugadores en el campo, lo que llevó al árbitro Wálter Quesada a dar por finalizado el encuentro.

Jorge Barbosa contó una gran historia en Vis10n. (Albert Marín)

Los aficionados florenses dicen que Palma se hizo el lesionado para que Alajuelense no pudiera seguir jugando pues por reglamento, el mínimo de jugadores permitidos es siete. Por eso, denominaron ese encuentro: “el partido del abandono”.

Barbosa jugaba con Herediano y con Alajuelense McDonald. En el cuarto gol del Team, se dio el encontronazo entre el brasileño y McDonald, donde ambos terminaron expulsados, pero se dieron de lo lindo, parecía una pelea de boxeo.

Mientras conversaban, le preguntaron si tenía problemas con Wálter “Paté” Centeno a lo que respondió: “el único problema que tengo es, ya saben con quién, con McDonald y si lo veo aquí, lo espero afuera”.

Entonces, Atim Roper, conductor del programa le dijo, “pero eso ya pasó Flecha” y el brasileño le respondió, “no, para usted ya pasó, para mí no”, en medio de las risas de los otros panelistas.

Luego contó, un poco más serio: “yo no tengo nada contra él, más no lo saludo, no es mi amigo”.

“La Flecha” también explicó cómo comenzó la bronca. Contó que tuvo roces con McDonald durante el tiro de esquina que acabó en el gol de Cristian Montero, el cuarto del partido.

Según el brasileño, Mc lo golpeó y le arañó, y cuando llegó el gol, se desató todo. “Wálter me expulsó primero a mí. Me fui encima de McDonald porque me sacaron la roja a mí primero. ‘Si me van a expulsar, que sea por algo’”, pensó en aquel momento “La Flecha”.