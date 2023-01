Jorge Hidalgo explicó los mecanismos que usaría para contar con Jorge Luis Pinto

Jorge Luis Pinto y Jorge Hidalgo gozan de una gran relación. Foto: Sergio Alvarado.

Entre todas las cosas que este martes dijo Jorge Hidalgo sobre Alajuelense y lo que él considera ha pasado en el cuadro erizo, uno de los puntos que más llamó la atención fue cuando afirmó que tenía al colombiano Jorge Luis Pinto listo para traerlo de vuelta al León.

Hidalgo dijo que tuvo contactos con el cafetero en setiembre y había intenciones formales de traerlo bajo su gestión, sin embargo, las cosas se complicaron cuando ni siquiera tenía certeza de cuándo serían las elecciones en el club.

La idea era cambiar no solo el banquillo del equipo masculino, sino del femenino, según confirmó y en ambos casos tenían el sí de los técnicos.

“En setiembre empezamos conversaciones con dos opciones, estuve hablando con un representante de un técnico, para que diera solidez a la parte del fútbol femenino que me interesa muchísimo, no lo digo de la boca para afuera, siempre insistí en eso, desde que estuve de presidente.

“Igualmente tenemos otra opción, estaba consolidada, era Jorge Luis Pinto, tanto José Cabezas como este servidor hablamos con él, dos o tres oportunidades, estaba dispuesto a venir, ante la incerteza de que no hubiese elecciones, no le pudimos garantizar que pudiese venir, menos que íbamos a ganar, pues don Jorge aceptó ese trabajo, la primera menos formalizada, con Jorge Luis, sí”, comentó.

Si en los meses siguientes, Jorge Hidalgo llegara a la presidencia, ¿aún está abierta la puerta para que llegue Pinto?

“No, no lo puedo garantizar que lo tengamos acá, le puedo garantizar que si está libre conversaré con él, tengo una excelente relación, lo conozco desde los años 2000, era directivo, cuando llegué a Liga Deportiva Alajuelense, me tocó ir a Barranquilla, Colombia, para que viniera a la selección de Costa Rica por segunda vez. Conozco su forma de trabajar, es un hombre exitoso, creo que nos puede dar un modelo de juego, una nueva energía, pero garantizar su contratación no podría, la verdad”.

Hidalgo indicó que en este momento hacer un cambio de técnico no es algo que tampoco le parezca conveniente, ya que respeta a Andrés Carevic y lo considera un buen técnico, por lo que piensa que ahora lo que corresponde es apoyarlo y echarle una mano para que su gestión en la Liga sea exitosa.

“Hay un contrato con un técnico, mi deseo es que le vaya de lo mejor, que juegue con un estilo de ir hacia al frente y que nos dé muchas alegrías y el campeonato. Al final se deberá hacer un análisis de qué se hizo en cada área”.

Hidalgo ya tiró nombres pesados al juego, pero para él lo primero que tienen que cumplir los entrenadores en el club es vital, ser exitosos.