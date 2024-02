Jorge Islas, técnico de Grecia, dice que su equipo mereció ganarle a Alajuelense

El entrenador del Municipal Grecia, Jorge Manrique Islas, aseguró este domingo, luego del empate a un gol entre su equipo y Liga Deportiva Alajuelense, que sus dirigidos merecieron ganar el partido.

Jorge Islas y Andrés Carevic son amigos y se saludaron. (Rafael Pacheco Granados)

Griegos y manudos tuvieron un encuentro muy disputado, pero el peso del partido lo llevaron los manudos, quienes crearon más opciones de gol; sin embargo, Islas dijo que su equipo fue superior.

“Este punto es un universo para nosotros, pero pudimos sumar de tres y hubiera valido el triple o cuatro veces más porque, a mi criterio, en mi contexto, en mi imagen, en lo que pienso del fútbol, fuimos superiores al rival, fuimos mejores que un equipo que en la nómina de dineros, están diez veces más arriba, pero es en la cancha, es en el fútbol donde se ve”, consideró el entrenador mexicano.

El director técnico resaltó el esfuerzo y la disposición de todo el equipo, del que dijo que tuvo los suficientes “huevos” para enfrentar a un rival tan pintado como el manudo. También tuvo su crítica con el arbitraje.

Grecia y Alajuelense empataron en el Rafael Bolaños. (Rafael Pacheco Granados)

“No me gusta hablar del arbitraje, pero me parece que diez minutos (ese fue el tiempo de reposición del silbatero David Gómez)... y nosotros que somos de México venimos a participar con ustedes, qué bonito estar acá, pero por qué se inclinan tanto en las divididas (los balones divididos) hacia los equipos que están peleando arriba, me pasó con Saprissa y con la Liga, ¿por qué eso?”, cuestionó Islas.

“Esto es un fútbol de contacto, no son Barbies, es para hombres y, sin embargo, un empujoncito y falta, y vas orientado el partido hacia un lado”, añadió.