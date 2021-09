Jorge Luis Pinto sobre Luis Fernando Suárez: “Es un gran técnico... hay que darle tiempo”

Jorge Luis Pinto se reencontró con amigos como Eduardo Li. Foto: Alonso Tenorio Jorge Luis Pinto se reencontró con amigos como Eduardo Li. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Cada vez que Jorge Luis Pinto viene a Costa Rica, le caen un montón de preguntas sobre sus recuerdos de Brasil 2014, las polémicas con jugadores y dirigentes, de la actualidad de la Sele y hasta de si volverá a Tiquicia a dirigir en algún momento.

Este viernes, en el cine Nova Cinemas en Escazú, el entrenador colombiano presentó su libro titulado “Táctica y estrategia de los mundiales”, en un evento que duró más de dos horas y que reunió a un montón de exjugadores, exdirigentes y amigos del cafetero.

Allí las preguntas del difícil momento de la Sele no faltaron y el cafetero cuido mucho sus palabras para no decir algo que afectara a su compatriota Luis Fernando Suárez.

“Hay que tener tiempo de trabajo, dejar que evolucionen las cosas, de pronto puede ser que el principio no sea tan bueno y el final sí lo sea, hay que esperar, lo cierto es que hay que respaldar, eso no puede faltar.

“Suárez es un gran técnico, créanlo, ha recorrido el mundo del fútbol y trabaja muy bien, hay que darle tiempo y esperarlo para que sus modificaciones puedan dar resultados”, comentó.

Sobre si volverá a Costa Rica en un futuro, dijo que no era el momento ni el evento para hablar de eso, que por ahora confiemos en Suárez y más adelante veremos esa posibilidad.

Marín puede imitarlo

Pinto habló sobre su estilo de juego, casi como una receta que se puede aplicar en cualquier equipo, y por eso cree que técnicos como Luis Marín pueden replicar perfectamente su modelo en Alajuelense.

“Es bueno, él conoce toda la funcionalidad del juego, el trabajo y el concepto de juego que yo manejo, él sabe todo eso, estuvo en la selección conmigo, vivió todo eso.

“Me parece que él lo puede hacer sin ningún problema, yo propiamente no he visto al equipo, pero me parece que no hay duda de que él puede hacer un gran trabajo”, opinó.

Hablando de Alajuelense, uno que estuvo en la presentación fue Joseph Joseph, vicepresidente manudo.

Muchos conocidos

Jorge Luis Pinto tuvo un emotivo saludo con el expresidente de la Fedefútbol, Jorge Hidalgo. Foto: Sergio Alvarado. Jorge Luis Pinto tuvo un emotivo saludo con el expresidente de la Fedefútbol Jorge Hidalgo. Foto: Sergio Alvarado.

Eduardo Li, Adrián Gutiérrez, Jorge Hidalgo y Pinto se vieron de nuevo después de mucho tiempo, ahora en circunstancias más agradables, ya que la última vez fue en el juicio de los jugadores Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges contra Gutiérrez y Juan Carlos Román.

También lo acompañaron muchos de sus exdirigidos como Carlos Castro, Harold Wallace, Rolando Fonseca, Wálter Centeno y Luis Marín.

De la generación de Brasil 2014 y del actual comité ejecutivo de la Fedefútbol nadie se acercó.

Jorge Luis invitó a Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa y actual director uno de la Federación, pero mandó a decir que no podía ir por un viaje.

Jorge Luis Pinto tuvo bastantes invitados en la presentación de su libro. Foto: Alonso Tenorio Jorge Luis Pinto tuvo bastantes invitados en la presentación de su libro. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Sobre el libro, el cual está a la venta en la Librería Internacional a ¢19.800, el profe habló bastante, es un texto muy gráfico sobre el parado táctico de las grandes selecciones a nivel mundial, desde el Mundial de México 1986 a Rusia 2018, apenas para los estudiosos del fútbol.

Pinto contó algunas anécdotas, como cuando le dijo a personas de FIFA, que citaron a siete jugadores a control antidoping después del partido ante Italia en Brasil 2014: “Que hablen con Pinto que seguro metió marihuana colombiana de la buena”, dijo a modo de sarcasmo. El hombre sigue siendo el mismo.