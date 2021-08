Jorge Luis Pinto soñó con la clasificación hondureña al Mundial

Pinto no quiere descuidar ningún detalle. Foto Diario La Prensa Pinto no quiere descuidar ningún detalle. Foto Diario La Prensa (FOTO DIARIO LA PRENSA)

En medio de todas las carreras que se ha pegado para organizar sus partidos contra Australia, Jorge Luis Pinto, ha tenido tiempo para soñar con la clasificación hondureña al Mundial.

El técnico de la "H" entregará este jueves la lista de jugadores con los que buscará el pase a la Copa del Mundo.

La mejenga de ida se jugará el 10 de noviembre en San Pedro Sula a las 4 p.m y cinco días más tarde en Sidney.

"Decirles que no he soñado sería mentira, lo he soñado, pero vamos despacio. Vamos a ganar primero acá para soñar con más seguridad el resto de los días. Hay que ir despacio", comentó Pinto en conferencia de prensa y declaraciones que publica el Diario Diez catracho.

Este martes, la Federación Hondureña de Fútbol sacó a la venta 39 mil entradas para el primer juego del repechaje. Los catrachos que quieran acompañar a su selección deberán pagar entre ¢6 mil y ¢73 mil.

Con lo que más han tenido que batallar los federativos y cuerpo técnico hondureño es con el largo viaje que tendrán que hacer después del primer partido hasta suelo australiano.

"Estamos viendo todo el viaje, la ida después del partido, la parte fisiológica de los jugadores y todos los controles médicos que hay que hacer, no vamos a dar ventaja. La experiencia nos dice que podemos ganar cositas y eso lo vamos a hacer con la selección para que lleguen bien y entrenemos de la mejor forma; jugaremos de la mejor forma el partido de la clasificación", indicó Pinto.

Los seleccionados catrachos no podrán viajar en un vuelo privado, así que lo harán en en vuelos comerciales.

Después de jugar en Honduras inmediatamente volarán a la ciudad estadounidense de Los Ángeles, ahí dormirán y al día siguiente tomarán el otro avión que volará por alrededor de catorce horas hasta llegar a Sidney.

Australianos no aflojan

Del otro lado del mundo tampoco aflojan y desde el lunes está el chef de la representación australiana, Vinicius Capovilla, en Honduras.

"Vengo a revisar las condiciones y realizar inspecciones. Tenemos una dieta especial para los jugadores", comentó Capovilla.

Australia llegaría a Honduras con cinco días de anticipación del primer partido.