Jorkaeff Azofeifa ya se contagió del ADN morado

Jorkaeff Azofeifa espera mantenerse por mucho tiempo en el club. (Jose Cordero)

El defensor Jorkaeff Azofeifa puede rajar que en menos de dos semanas ha logrado ganar dos títulos con el Deportivo Saprissa, un detalle que no pasó por alto durante el día de su presentación a la prensa, para demostrar que ya está aplicando el ADN morado.

“Es un cambio muy bueno, muy bonito para mi carrera, emocionado por mil al ver a mis compañeros, a la afición, el estadio y sus otras instalaciones. Prácticamente en quince días he sido campeón dos veces, suena agrandado, pero es así, Gracias a Dios se nos dio y la verdad estoy muy feliz”, comentó el defensor.

Azofeifa fue presentado el viernes anterior junto a Jefferson Brenes y el catracho Michaell Chirinos por la dirigencia morada y en su contacto con los medios expresó lo feliz que está por defender la chema morada.

“Es un sueño, siempre me lo imaginé, cuando debuté con Limón FC quise apuntar a lo grande y por eso apunté al Deportivo Saprissa y se me cumplió”, citó.

Pero ese sueño empezó desde muy chamaco, tras cumplirle un anhelo a su papá después de que este falleciera hace años. Ahora la que disfruta las mieles del triunfo es su abuela.

“Para mi padre siempre fue un sueño que yo jugara con Limón FC en la primera división, pero mi sueño fue jugar con el equipo más grande del país y lo logré. Yo vivo con mi abuela, para ella es un orgullo, trato de ser el soporte para ella, todas las mañanas la llamo para saber cómo está y me responde que está muy feliz de verme triunfar”, agregó el caribeño.

Va aprendiendo

En una de sus respuestas confesó que sintió asombro cuando entró por primera vez al camerino del cuadro morado, pero conforme pasaron los días lo fue asimilando, al punto que un compañero le ha ayudado a que las cosas le salgan bien.

“La verdad sí, me siento muy contento por sentirme en un camerino tan pesado, pero ellos me acuerparon y me dan confianza. Kendall Waston me ha ayudado mucho como futbolista y persona, me ha dado muchos consejos”, dijo Azofeifa.

Entre las indicaciones que le dio el técnico Vladimir Quesada luego de darle la bienvenida fue que hiciera bien lo que sabe hacer: Defender, marcar fuerte, sacar centros y cuándo le salga, tirar al marco.

Hasta relató cómo fue el momento en que le avisaron que sería ficha del bicampeón de fútbol nacional, algo que nunca olvidará.

“Lo tomé muy tranquilo, de hecho estaba con la Selección Nacional Sub-23 en Francia, antes de irme ya se habían definido varias cosas, en ese momento sabía que primero debía darle prioridad a la selección en Francia, luego a los Centroamericanos y después definir mi futuro con Saprissa”, contó Jorkaeff.

Agarra bolados

El defensor espera consolidar su carrera en el Saprissa, pero para llegar ahí tuvo que agarrar bolados de dos reconocidos legionarios y hasta el momento le han salido bien las cosas.

“Siempre me gustó el juego de Ronald Matarrita, él es muy bueno en esa posición y he agarrado muchas cosas de él, también de Francisco Calvo que es muy técnico y quiero llegar a ser como ellos”, concluyó.