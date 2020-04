Sí, debo agradecerle a todos que me hacen sentir bien, pero sobre todo a Patrick Pemberton, hemos hecho una amistad muy bonita, también con su familia, me ha ayudado grandemente, no solo a conocer bien a los ticos sino que me ha mostrado lugares muy bonitos, por supuesto, cuando podíamos salir, ahora sabemos que no. Inclusive, semanas atrás vino mi familia y gracias a los lugares que me mostró Patrick no tuve problemas para llevarlos a ellos.