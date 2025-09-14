Deportes

José Cardozo manda mensaje a Miguel Herrera por ausencia de jugadores de Liberia en la Selección

José Saturnino Cardozo, técnico del Municipal Liberia, habló de la ausencia de Miguel Herrera en el estadio Edgardo Baltodano

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Alajuelense vs. Liberia
José Saturnino Cardozo, técnico del Municipal Liberia habló de Miguel Herrera y su ausencia en el estadio Edgardo Baltodano. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

José Saturnino Cardozo, técnico del Municipal Liberia le mandó un recado a Miguel Herrera, entrenador de la Selección Nacional.

Este sábado, Hancer Zúñiga, gerente deportivo de los coyotes, dijo en Deportes Monumental que desde que llegó al país, Miguel Herrera no ha visitado el estadio Edgardo Baltodano, para presenciar un juego de los liberianos. Inclusive, lo invitaron para el juego contra el Deportivo Saprissa.

Ante esto se le consultó Cardozo qué opinaba de eso.

LEA MÁS: Conozca a Paúl González, el joven de 16 años, que anotó con Liberia en su debut en primera división

“En lo personal, lo que me interesa es mi equipo, seguir creciendo juntos, como me hace la pregunta, sí, muchas veces me llama la atención cuando un jugador está pasando por un gran momento y nadie se fije en ese jugador.

Entenamiento de la Selección Nacional
En Liberia aseguran que Miguel Herrera aún no visita el Edgardo Baltodano. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Al final soy muy respetuoso a la hora de dar opiniones, me tocó jugar eliminatorias, ir a mundiales y me ha pasado que en una selección están los mejores jugadores del momento. El que levante, el jugador que esté bien, lo único que tienen que seguir haciendo los jugadores es seguir trabajando y posiblemente a futuro tendrán la oportunidad de estar en la Selección.

LEA MÁS: Jossimar Pemberton tuvo un encuentro de emociones luego de 8 meses sin jugar

“En Liberia pueden haber uno o dos jugadores que pueden ser llamados a la Selección y al final es decisión de Miguel y seguiremos demostrando carácter, personalidad, con la posibilidad de que estén en la Selección y no sólo son 11 jugadores, deben ser todos, porque hay una competencia interna y el que quiera estar en la Selección tiene que trabajar”, destacó Cardozo.

En los últimos días, la ausencia de jugadores como Randy Ramírez en la Selección ha generado debate entre los aficionados, quienes creen que el muchacho se merece una oportunidad en la Tricolor.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Municipal LiberiaJosé Saturnino CardozoSelección NacionalMiguel Herrera
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.