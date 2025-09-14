José Cardozo manda mensaje a Miguel Herrera por ausencia de jugadores de Liberia en la Selección

José Saturnino Cardozo, técnico del Municipal Liberia habló de Miguel Herrera y su ausencia en el estadio Edgardo Baltodano. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

José Saturnino Cardozo, técnico del Municipal Liberia le mandó un recado a Miguel Herrera, entrenador de la Selección Nacional.

Este sábado, Hancer Zúñiga, gerente deportivo de los coyotes, dijo en Deportes Monumental que desde que llegó al país, Miguel Herrera no ha visitado el estadio Edgardo Baltodano, para presenciar un juego de los liberianos. Inclusive, lo invitaron para el juego contra el Deportivo Saprissa.

Ante esto se le consultó Cardozo qué opinaba de eso.

“En lo personal, lo que me interesa es mi equipo, seguir creciendo juntos, como me hace la pregunta, sí, muchas veces me llama la atención cuando un jugador está pasando por un gran momento y nadie se fije en ese jugador.

En Liberia aseguran que Miguel Herrera aún no visita el Edgardo Baltodano. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Al final soy muy respetuoso a la hora de dar opiniones, me tocó jugar eliminatorias, ir a mundiales y me ha pasado que en una selección están los mejores jugadores del momento. El que levante, el jugador que esté bien, lo único que tienen que seguir haciendo los jugadores es seguir trabajando y posiblemente a futuro tendrán la oportunidad de estar en la Selección.

“En Liberia pueden haber uno o dos jugadores que pueden ser llamados a la Selección y al final es decisión de Miguel y seguiremos demostrando carácter, personalidad, con la posibilidad de que estén en la Selección y no sólo son 11 jugadores, deben ser todos, porque hay una competencia interna y el que quiera estar en la Selección tiene que trabajar”, destacó Cardozo.

En los últimos días, la ausencia de jugadores como Randy Ramírez en la Selección ha generado debate entre los aficionados, quienes creen que el muchacho se merece una oportunidad en la Tricolor.