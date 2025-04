José Carlos Cancela recordó uno de los episodios más dolorosos que vivió cuando jugó en Saprissa

José Carlos Cancela, exjugador del Saprissa recordó uno de los episodios más duros que vivió en su etapa en el cuadro morado. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

El exfutbolista uruguayo José Carlos Cancela recordó uno de los episodios más duros que vivió cuando jugaba en el Saprissa.

El exmediocampista de 48 años conversó con el periodista Gabriel Vargas, en el programa “A fondo con”, de FUTV, y reveló que con la llegada de Jorge Vergara al cuadro morado, su etapa en el club fue muy corta, pese a que, inicialmente, jugaría por 4 años con la camisa saprissista.

Pepe jugó con los morados en dos etapas: la primera, en el 2003, luego de su paso por los Gavilanes de Nuevo Laredo, de México, y la segunda, en el 2012.

“Sinceramente, no lo averigüé, no hice bien en hacerlo (que el club pasaba dificultades económicas), llegando al país, me encuentro que el club pasaba un momento complicado, pero muy rápido llegó Jorge Vergara al país, eso era de conocimiento mío.

“Chivas tenía la política de no contratar extranjeros, pero nunca pensé que fueran a implementarla en el fútbol de Costa Rica y en Saprissa. Vi al club en una situación complicada; su llegada hizo un vuelco grande y me alegró muchísimo, porque hice clic muy rápido con la gente de Saprissa y había gente que la estaba pasando mal desde hacía un rato y la llegada de Vergara solucionó muchos problemas”, destacó.

El sudamericano recordó que se reunieron con él, personalmente, para decirle que no podía seguir en el equipo.

“Nunca pensé que iba a pasar, mi idea era seguir en el país, me sentía muy bien en Saprissa, me adapté muy rápido al fútbol de Costa Rica, pero en su momento, me llamó el gerente deportivo (Jorge Alarcón) y me dijo que desde ese momento se iba a aplicar la política. Me dolió mucho, porque no estaba en mis planes irme”, añadió.