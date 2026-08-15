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¿José Giacone al banquillo de San Carlos? Así respondió Wálter Centeno sobre su “posible” sustituto

San Carlos se dejó la primera victoria del torneo, con un gol de Brian Martínez, desde el punto de penal

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Wálter Centeno, técnico de San Carlos salió al paso de los rumores de quienes afirman que ya tiene sustituto en el banquillo de los toros.

Este viernes, luego de la victoria 1-0 ante Herediano, le consultaron al entrenador norteño por la posible llegada de José Giacone, si los resultados no son los esperados.

“Sí, ese es el vicio malo del fútbol de Costa Rica, en donde todo el mundo opina, todo el mundo quiere ver sangre.

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02 de agosto del 2026. Estadio Ricardo Saprissa. 16:00 hrs. El Deportivo Saprissa se enfrenta al San Carlos FC en la jornada 2 del Torneo de Apertura 2026 del Campeonato Nacional de fútbol de la Primera División. En la foto: los técnicos Hernán Medford y Walter Centeno y acciones importantes del juego. Foto: Albert Marin.
Wálter Centeno salió al paso de los rumores que hablan de la llegada de José Giacone al abquilllo. Foto: Albert Marin. (Albert Marin /Albert Marin)

“Estoy con ganas de mejorar el equipo, está para más, soy consciente de que lo que trabajamos no se refleja en la tabla, debo ser más exigente conmigo y luego con los jugadores, seguir con la exigencia de que pueden estar mejor”, dijo Centeno.

Mucha actitud

Paté destacó el esfuerzo de sus jugadores, necesitaban ganar para salir de la incómoda posición en la que se encontraba en la tabla.

“La victoria nos sirve de mucho, por la posición en la que estábamos, ahora debo analizar bien el partido y me toca hablarlo con ellos, destaco el esfuerzo, la actitud.

San Carlos vs Herediano Torneo Clasura 2026 Brian Martínez 14 de agosto del 2026 Fotografía: San Carlos
Brian Martínez anotó el gol de la victoria para San Carlos. Foto: prensa SC. (Fotografía: San Carlos/La Nación)

“Tuvieron ráfagas importantes, creo que más allá de todo, me llevo un análisis muy personal, de lo que fue el partido y lo más importante era puntuar hoy.

“Anteriormente no nos había alcanzado, es un poco trillado decir esto, pero el partido no fue del todo bueno para ninguno de los dos técnicos, felicito a los jugadores y nos falta muchas cosas por mejorar”, afirmó.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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