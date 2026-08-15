¿José Giacone al banquillo de San Carlos? Así respondió Wálter Centeno sobre su “posible” sustituto

Wálter Centeno, técnico de San Carlos salió al paso de los rumores de quienes afirman que ya tiene sustituto en el banquillo de los toros.

Este viernes, luego de la victoria 1-0 ante Herediano, le consultaron al entrenador norteño por la posible llegada de José Giacone, si los resultados no son los esperados.

“Sí, ese es el vicio malo del fútbol de Costa Rica, en donde todo el mundo opina, todo el mundo quiere ver sangre.

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Wálter Centeno salió al paso de los rumores que hablan de la llegada de José Giacone al abquilllo. Foto: Albert Marin. (Albert Marin /Albert Marin)

“Estoy con ganas de mejorar el equipo, está para más, soy consciente de que lo que trabajamos no se refleja en la tabla, debo ser más exigente conmigo y luego con los jugadores, seguir con la exigencia de que pueden estar mejor”, dijo Centeno.

Mucha actitud

Paté destacó el esfuerzo de sus jugadores, necesitaban ganar para salir de la incómoda posición en la que se encontraba en la tabla.

“La victoria nos sirve de mucho, por la posición en la que estábamos, ahora debo analizar bien el partido y me toca hablarlo con ellos, destaco el esfuerzo, la actitud.

Brian Martínez anotó el gol de la victoria para San Carlos. Foto: prensa SC. (Fotografía: San Carlos/La Nación)

“Tuvieron ráfagas importantes, creo que más allá de todo, me llevo un análisis muy personal, de lo que fue el partido y lo más importante era puntuar hoy.

“Anteriormente no nos había alcanzado, es un poco trillado decir esto, pero el partido no fue del todo bueno para ninguno de los dos técnicos, felicito a los jugadores y nos falta muchas cosas por mejorar”, afirmó.