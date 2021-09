José Giacone: “Borramos en la cancha a Saprissa”

José Giacone ya tiene a Sporting como líder del Apertura 2021. Foto: Rafael Pacheco Granados José Giacone ya tiene a Sporting como líder del Apertura 2021. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Con resultados, Giacone está demostrando por qué su equipo es el que manda en el torneo luego de darle un paseo en coche al que era el líder antes de esta jornada

“Hemos encontrado buena química a lo interno, un grupo de mucha calidad, que con solo eso no alcanza, sino que tiene disciplina táctica, que trabaja con humildad y que tiene las cosas claras.

“Borramos en la cancha a Saprissa, el equipo hizo un gran juego, los futbolistas hicieron un grandísimo trabajo”, destacó.

Ser líder no es algo que le nubla el juicio al técnico, sabe que si no se sostienen partido a partido, al final haber conseguido esta goleada puede significar nada.

“Queremos ser primeros del torneo y estar sembrados en la final, no nos asusta, creemos mucho en nuestras capacidades, pero ahora cerramos esta página y pensamos en lo que viene. No me puedo quedar en que Sporting está primero, ya pasó eso, ahora a pensar en Pérez el sábado”

Giacone hasta le mandó un mensaje a los que lo tildan de defensivo y que solo sabe defender, cuando tiene al equipo más goleador del torneo y con varias tandeadas a favor.

“A veces se habla que este cuerpo técnico es defensivo y habría que valorar eso, analizar las cosas, hoy tenemos una gran cantidad de goles, vamos al frente con nuestras armas. Este equipo viene trabajando bien desde la pretemporada”, dijo.