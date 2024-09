José Giacone confirma que dejará el Diriangén, ¿qué dijo del Herediano?

Este martes se soltó el rumor de que José Giacone dejará de ser el técnico del Diriangén de Nicaragua e inmediatamente las redes sociales de los seguidores del Herediano se activaron.

José Giacone podría volver al Team, eso se dice extraoficialmente. (Jose Cordero)

Como en La Teja no nos andamos por las ramas, llamamos a Giacone y le preguntamos cómo está el arroz.

Giacone dijo que aún no ha firmado el finiquito de contrato con el equipo de Diriambá, pero es un hecho que no seguirá y que de momento, no hablará sobre otros temas, hasta que no salga, como debe ser, del equipo nicaragüense.

“Estoy saliendo de Diriangén, no firmo aún, pero no sigo, entonces tengo que firmar el finiquito primero y no tengo ningún equipo, ni proyecto, nada más es eso, la salida”, nos dijo.

“A partir de allí, luego que firme, me pueden preguntar lo que quieran, pero no estoy más en el equipo, voy a esperar a arreglar lo que se me debe, lo que me tienen que dar, para luego conversar”, manifestó.

El Herediano tiene de forma interina a Jafet Soto como técnico, pero también es el presidente de Fuerza Herediana y gerente general del club. La misma dirigencia ha dicho que Soto estará mientras encuentran un entrenador.

Giacone ya estuvo con el Team y lo hizo campeón en el Apertura 19, luego de superar en penales a Alajuelense. Fue el título 28, de los 29 que tienen los florenses, el cual disfrutaron muchísimo porque se lo ganaron a los manudos en la celebración del centenario rojinegro.