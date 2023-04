José Giacone: “Creo que fue nuestro peor partido del torneo”

El técnico del Sporting, José Giacone reconoció que este fue el peor partido del torneo. Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

El técnico del Sporting, José Giacone, reconoció que jugaron un mal partido ante el Santos, pero aún confía en que pueda clasificar a la siguiente fase.

“Estamos muy bien, tenemos una planilla que está comprometida. Hoy ugamos mal, los jugadores corrieron mucho, pero no nos salieron las cosas. Creo que fue nuestro peor partido del torneo.

“Confiamos en los jugadores, falta mucho camino. Felicito a Santos que jugó muy bien, estamos en carrera”, afirmó.

El argentino fue autocrítico y reconoció en qué se equivocaron.

“Cuando intentas lo básico del fútbol, que es pasar la bola entre compañeros para sobrepasar la línea del rival y estás mal ubicado, no te sale una; entonces, simplemente, no tuvimos una buena noche en precisión, en cosas que no salen bien como el balón parado. Hubo muchas cosas que no se hicieron bien”, dijo.

Sobre el cierre del torneo y del juego contra Saprissa, que disputarán en la jornada 21, esto dijo el entrenador:

“Para clasificar hay que sumar de 3, no me gusta especular, quedaremos a merced del juego del jueves entre Herediano y Cartaginés y, matemáticamente, estamos cuartos, pero todo puede pasar”, expresó.