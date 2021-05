En la madrugada me quedé viendo el partido, no me podía dormir, aún estaba emocionado y justo lo estaban pasando, por lo que me quede viéndolo. Me acosté como a las 3:30 a.m. y me levanté a las 9 a.m. para hacer cosas en mi casa, de la familia. En este trabajo uno generalmente se acuesta tarde y se levanta temprano.