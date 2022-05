José Giacone: “Estoy frustrado y fastidiado, merecimos algo más, controlamos el partido”

José Giacone se fue con amargura del estadio Saprissa Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

José Giacone, técnico de Sporting, se fue con mucha amargura y decepción del estadio Saprissa este miércoles, a su criterio debieron llevarse algo más que una derrota, pues asegura que manejaron el partido.

Para el argentino una sola jugada de balón parado definió el asunto porque la S no sabía por dónde meterse ni tenía claridad en ofensiva.

“El partido lo teníamos controlado, en una jugada que nos distrajimos nos hacen la única, me voy con un sinsabor muy grande porque nos debíamos haber llevado algo”, detalló.

“Ellos tuvieron que poner a un defensa central de centro delantero porque no tenían opciones, me siento muy frustrado porque no conseguimos el objetivo que era empatar o ganar, pero termino muy orgulloso de mis jugadores, hacia adentro seremos autocríticos”, agregó.

A los que lo señalan o critican por el modo de juego de su equipo, José señaló que posiblemente no entendían el modelo de juego y la idea que emplean.

“El análisis tiene que ser de acuerdo a los recursos que tenemos, nosotros planteamos el partido casi con cinco delanteros, detrás de Lauro teníamos cuatro jugadores, contra Saprissa no podés jugar abierto, teníamos que haber aprovechado algunas de las que tuvimos.

“No puedo venir acá a jugar abierto porque me llevo seis, ya me ha pasado en algún momento. Las finales no se pueden jugar abiertamente, ellos no podían entrar por ningún lado, a mí me encasillan defensivo, porque no hacen un análisis real, yo tengo diez años de técnico acá, uno se adapta a lo que tiene en los equipos”, explicó.