“Se pueden malinterpretar las cosas que se dicen, pero no me importa y lo voy a decir porque es mi manera de ver el juego. Hasta ahora el reglamento dice que gana el que hace más goles, no el que hace más pases. Hace unos dos años empezó a salir la estadística de los pases, porque el estilo de (Pep) Guardiola y de algunos entrenadores comenzó a llamar la atención en cuanto a la posesión del balón.