Trato de no dejar detalles sin fijarme. Me fijo mucho en el trabajo, en los detalles y no ver la trascendencia que le dan los medios a la final. No me pongo a pensar en lo que puedo lograr individualmente, hay una independencia de cada uno para lograr un objetivo. Yo trato de darles las armas a los jugadores para que lleguen convencidos a afrontar esta final. Tratamos de abordar todas las situaciones.