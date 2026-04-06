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José Giacone lanza un aviso tras recuperar la cima con el Herediano

El Herediano de José Giacone volvió a la cima tras triunfo 0-1 en Puntarenas

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Por Eduardo Rodríguez

El Club Sport Herediano recuperó el primer lugar con una ajustada victoria en el Lito Pérez de Puntarenas 0-1 con gol de Marcel Hernández, algo que para el entrenador José Giacone es muy valioso, ya que sus mayores perseguidores, Cartaginés y Saprissa, hicieron la tarea en esta misma jornada.

“Supimos neutralizar a Puntarenas para llevarnos tres puntos y seguir en el liderato. Es muy importante, da dos oportunidades para ser campeón. Estudiamos muy bien a Puntarenas, sabemos que este es un estadio complicado, estuvimos a la altura”, dijo Giacone en zona mixta tras la victoria sobre los chuchequeros.

21/03/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 13 del torneo de clausura entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
Herediano y Giacone volvieron al primer puesto (Jose Cordero)

El entrenador de Herediano fue claro en la importancia de su delantero goleador, el cubano Marcel Hernández, quien sumó en la tabla de goleo para mantenerse en lo más alto y así buscar adueñarse de otro trofeo como máximo artillero del campeonato nacional.

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“Marcel Hernández ha demostrado a través del tiempo la categoría que tiene; es nuestro goleador. A eso hay que sumarle que atrás tiene un buen trabajo colectivo, el equipo lo acompaña. Aquí todos los jugadores son importantes”, mencionó sobre el 9 florense.

Puntarenas FC vs. Herediano Torneo Clausura 2026 Renzo Carballo Keysher Fuller 5 de abril del 2026 Cortesía: Joseph Moya/Puntarenas FC
Herediano ganó 0-1 en Puntarenas (Cortesía: Joseph Moya/Puntarenas FC/La Nación)

El timonel sudamericano recalcó acerca de su estudio para controlar al Puerto en su cancha, donde generalmente son un equipo difícil de batir.

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“Controlamos bien el juego, logramos anular el trabajo ofensivo de Puntarenas, que es un buen equipo. Nosotros estuvimos bien en defensa y ataque”, dijo Giacone en conferencia de prensa tras la victoria sobre los chuchequeros.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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