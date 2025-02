José Giacone le responde a los aficionados que piden su salida del Saprissa

Aficionados del Saprissa piden la salida del técnico José Giacone. Mayela López.

Saprissa empató contra Puntarenas y los aficionados morados explotaron pidiendo la salida del técnico José Giacone.

Los fiebres despotricaron una vez más contra el entrenador argentino y entre los comentarios se lee que Giacone no es el entrenador que el Monstruo necesita.

“Un técnico que no sabe leer partidos y que es altamente predecible. Corra la banda, centro, tire a ver. Una serie de jugadores sin sangre. No corren, no atacan, no defienden. ¿Tiempo? No es ciencia de cohetes. Otros equipos tampoco han tenido tiempo”; “Fuera Giacone, un técnico que no juega a nada más que empatar. Saprissa ocupa apostar por mejores técnicos. Prefiero a Paté“, son algunos de los cuestionamientos que le hacen al timonel.

Los morados están chivas con la gestión del técnico. Mayela López.

El entrenador habló de este tema luego del juego contra Puntarenas y le envió un mensaje a quienes lo quieren afuera.

“Nosotros somos los primeros que estamos tristes, porque queremos ganar. Sin embargo, el análisis va más allá de esto. Tuvimos ocasiones para ganar y no concretamos, así que no nos vamos contentos, porque ocupamos sumar de a tres.

“A la afición no le pido paciencia, ni nada, tenemos que demostrarles nosotros, porque ellos siempre nos apoyan en las buenas y las malas. A ellos hay que darles, no hay que pedirles nada”, respondió Giacone.

El DT no quiso poner excusas, pero reconoció que en los cuatro meses que lleva al frente del club se han dado varias situaciones que no les han ayudado a tener los resultados que desea.

“Me dicen que no he tenido tiempo de trabajar y es así. Llevo cuatro meses, pero se han dado muchas circunstancias en este tiempo que me han impedido hasta repetir alineaciones. Todo se soluciona anotando y ganando, lo digo con respecto a lo de los aficionados y las críticas hacia mí. Nos falta ganar para que los jugadores se suelten y la confianza empiece a fluir”, agregó.