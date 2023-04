José Giacone no hace caras por el empate ante el Team

Giacone mantuvo su intensidad durante el juego, pero no fue suficiente para sacar el triunfo. Foto: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

Para el técnico del Sporting José Giacone, el sacarle un punto al Herediano lo ve con buenos ojos, esto a pesar de que tuvieron un jugador de más y hasta chances de ganar la mejenga, por lo que salió contento con el resultado.

“Si bien queríamos los tres puntos, el empate no fue malo; en la sumatoria queríamos ganar, tuvimos al final el cabezazo de Fajardo que pegó en el palo, pero en líneas generales fue parejo. El hombre de más hace meter más jugadores arriba y desprotegerse atrás, eso es algo que lo he vivido, pero en general los contragolpes fueron bien controlados”, comentó en conferencia de prensa.

También reconoció que no estuvieron finos en los cierres, pero con el solo hecho de quedar tablas contra Jafet Soto y compañía, salió del estadio con una sonrisa.

LEA MÁS: Florenses y paveños resaltan malabares que hicieron tras expulsión de Faerron

“Como siempre digo, esto es una carrera de resistencia y no de velocidad, a priori venir a jugar contra Herediano, no sé cuántos equipos se llevan un punto de acá. Arriesgamos, pero no fuimos lo productivos que necesitábamos ser para llevarnos el partido”, agregó.

Aunque el punto los mantiene en la pelea por la clasificación, Giacone ve de reojo a los demás equipos y ajustará algunos jugadores para sellar el pase a la siguiente ronda.

Además, comentó que este partido lo recordará bien porque llegó a su juego 100 dirigiendo a los paveños.