José Giacone no hace drama por las ausencias en Saprissa

El técnico José Giacone no quiso ahondar en los problemas de Saprissa y descató que tiene un buen equipo para enfrentar al Vancouver. Jorge Navarro.

El partido más importante. Así calificó José Giacone el duelo de vuelta entre Saprissa y el Vancouver Whitecaps, por los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, que se jugará este jueves, a las 9 p.m., hora tica, en el estadio BC Place.

Los morados llevan la ventaja en la serie, al ganarle 2-1 a los norteamericanos en el estadio Saprissa el jueves anterior, pero hicieron borrón y cuenta nueva y deberán escribir un capítulo muy importante, en el torneo regional.

“Estando en Saprissa, todos los juegos son importantes, pero sí, es el más importante en cuanto a la trascendencia internacional. Hemos pasado una serie ante Comunicaciones y un par de clásicos, pero lo que está por venir es lo mejor. Pienso que sí.

“Esta es una serie cerrada, pero no podemos especular. Tenemos la diferencia a favor, pero hay que salir a ganar el partido con nuestras armas y argumentos futbolísticos. No podemos descansar en una ventaja corta de un gol. Debemos hacer un partido inteligente y también proponer para obtener la victoria”, comentó.

El juego entre Saprissa y el Vancouver Whitecaps será a las 9 p.m. hora tica. Marvin Caravaca.

Lo que se viene

El entrenador habló sobre las ausencias por lesión y mencionó el caso de Nicolás Delgadillo, quien no acudió al juego por un tema con su visa.

“Tenemos tres o cuatro jugadores ausentes por lesión y uno por un tema administrativo, pero contamos con un buen equipo. Esperamos hacer un buen compromiso y presentar la mejor versión.

“Me gustaría profundizar en lo que tengo, no en lo que no poseo. No vinieron por lesión Sabin Merino, Jefferson Brenes y Marvin Loría. Lo de Nicolás (Delgadillo) fue porque no se le pudo conseguir la visa. A esto se le ha dado mucha difusión, a los que faltan, pero nadie dice que hemos recuperado a los que no estaban. Se hace un análisis más de lo negativo que de lo positivo, y el equipo ha estado creciendo. Estamos muy bien”, dijo.