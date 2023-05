José Giacone revela qué aspectos le quitan el sueño con Sporting

Incluso dijo que a veces en medio de la emoción, su mirada le juega una mala pasada porque la gente no le cree que lo disfruta.

Previo al juego de este domingo contra el Cartaginés, el técnico de Sporting, José Giacone, confesó las razones que le quitan el sueño para amarrar la clasificación a las semifinales y el campo a la Concacaf.

“Sí nos quita el sueño a nosotros y nos desvelamos, porque el proyecto no sólo es José Giacone, es de Sporting, yo soy un integrante más de todo esto, no me gusta que lo cataloguen de esta manera. Sporting apunta a ser un equipo grande; o sea, todos los que estamos involucrados sabemos el pensamiento, a lo que va este club y ponemos de nuestra parte para lograrlo cuanto antes”, comentó.

Giacone agregó que por la posición que está actualmente el club, lo disfuta aún más, pese que en algunas ocasiones su rostro no lo exprese.

“Todos esos logros nos motivan mucho, estar bajo presión en estas instancias me parece espectacular en comparación al no descenso que me tocó vivir. Yo lo vivo y disfruto, aunque la cara no lo refleje, es mi manera de sentirlo. Me encanta que el equipo llegue a estas instancias y vamos a darlo todo para lograr los objetivos”, dijo.

LEA MÁS: Periodista Kristian Mora cuestionó el compromiso de Keylor Navas con la Selección Nacional

Una de las claves para estar en un buen momento y buscar los tres puntos ante los brumosos es que han corregido muchas cosas tras la marcha, que les ha permitido ver cuáles aspectos mejorar.

“Este año nosotros hemos sido mucho más ofensivos, a mí no me gusta eso de defensivo y ofensivo, porque en realidad el fútbol es de equilibrio, después uno le da un matiz, pero me parece que tildar a un equipo de ofensivo si no se defiende bien o de defensivo si no ataca bien no tiene lógica; pero eso es un debate muy largo, me parece que ha ido mejorando en estos años que hemos estado”, finalizó.