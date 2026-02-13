Deportes

José Giacone se expresó del Cartaginés como nunca antes

Herediano recibirá a Cartaginés este sábado, a las 8 p.m. en el estadio Carlos Alvarado

Por Yenci Aguilar Arroyo

Herediano vuelve a las canchas este sábado, para enfrentar a Cartaginés, en el clásico provincial, que se jugará a las 8 p.m. en el estadio Carlos Alvarado.

Florenses y brumosos comparten el liderato del Clausura, con 13 puntos. Sin embargo, los rojiamarillos son líderes, al tener una diferencia de gol de +8; mientras que los cartagos tienen 6 anotaciones a favor.

Sobre este duelo habló José Giacone, entrenador del Team que resaltó las virtudes del Cartago que dirige Amarini Villatoro.

Herediano
Herediano y Cartaginés se enfrentarán este sábado, a las 8 p.m. en el estadio Carlos Alvarado. Foto: Mayela López. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

“Es un partido muy importante para nosotros, de acuerdo con la posición en la tabla y nuestras metas. Enfrentamos a un rival que viene jugando bien y tiene los mismos puntos que nosotros. Lo respetamos mucho, pero confiamos en nuestras posibilidades”, afirmó el argentino.

Las virtudes

Giacon resaltó las virtudes del cuadro de la Vieja Metrópoli, y una de ellas fue la calidad de sus jugadores en la zona alta.

“Cartaginés tiene muchas variantes en ataque. Tiene extremos que juegan a pierna cambiada, delanteros importantes en el juego aéreo, cuentan con jugadores con remate de media distancia, y son cualidades que se deben tomar en cuenta para tratar de contrarrestarlas.

Alajuelesen se enfrento a Herediano por la jornada 6, Torneo de Clausura 2026.
José Giacone, técnico del Herediano destacó la fortaleza de la ofensiva de Cartaginés. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Arranca el segundo tercio del campeonato. Nosotros hicimos lo correcto en el primer tercio y en la siguiente etapa esperamos lo mismo. Vamos a salir a buscar el partido, a imponer nuestras condiciones”, añadió.

