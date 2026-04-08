José Giacone se pronuncia sobre una de la más grandes preocupaciones en el Herediano

El Herediano jugará este viernes una final adelantada cuando visite al Cartaginés en el Fello Meza, con no solo la preocupación de mantener la cima ante tan calificado rival, sino que además con la preocupación de la regla de minutos sub-21.

Los rojiamarillos acumulan actualmente 831 minutos, siendo el club con menos acumulados hasta el momento y, en el caso de no llegar a los 1200 al final de la fase regular, tendrían una penalización de tres unidades menos.

Giacone explicó la fórmula para alcanzar los minutos sub-21 en Heredia (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ante esta inquietud de los florenses, ya que junto con Sporting, Pérez Zeledón y Saprissa son los únicos equipos que no han llegado ni a los mil minutos, el entrenador José Giacone explicó su sentir al respecto y acerca de la fórmula para cumplir con esta regla.

“Lo único que vemos a futuro son los minutos de los jóvenes, que es algo reglamentariamente que tenemos que cumplir, entonces estamos atentos a esa situación; lo demás, vamos juego a juego, no podemos adelantarnos, pero cada partido es una final para nosotros, de los que vienen, y no podemos dar ningún tipo de ventaja”, explicó el florense.

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“Nosotros tenemos que sumar 92 minutos por partido que, poniendo jugadores como Sibaja, por ejemplo, o algún otro que te suma el 125 por ciento, se hacen en 75 minutos por ahí. Ya tenemos visto cómo vamos a hacer; hay que valorar en qué momento se colocan hasta dos jugadores para llegar; no podemos fallar en eso porque quita de puntos”, mencionó el timonel de Heredia.

Herediano es el actual líder pero en caso de no llegar a cumplir la regla le podría complicar su lucha en la cima (Jose Cordero/José Cordero)

Gicone y compañía juegan en Cartago este viernes y seguidamente reciben a San Carlos, para cerrar visitando a Pérez Zeledón y, en el estadio Carlos Alvarado, por la última fecha, medirse a Sporting.

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El conjunto rojiamarillo es líder del torneo con 28 unidades, una más que Saprissa y dos sobre su rival de este viernes, el equipo brumoso, el cual tampoco ha llegado a los minutos sin embargp suma 1038, es decir está a punto de alcanzar el mínimo requerido.