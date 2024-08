José Giacone, técnico del Diriangén, explotó contra Concacaf por el arbitraje. Vea todo lo que dijo

José Giacone, técnico del Cacique Diriangén de Nicaragua, no se quedó callado ante el arbitraje de José Torres de Puerto Rico, quien para el entrenador argentino, incidió en el resultado del partido.

Giacone se quejó puntualmente de una jugada al minuto 59 que pudo ser señalada como penal y de la expulsión de Renzo Carballo, al minuto 44.

José Giacone a la izquierda dijo que el árbitro incidió en el partido. (Diriangén)

“Es difícil hablar, estoy enojado por este tipo de arbitraje; hay una organización como Concacaf y uno sabe lo que conlleva la preparación de estos partidos y estos arbitrajes, con muchachos que no sabe de qué liga vienen, porque Puerto Rico, no se si tien liga”, dijo el argentino.

Giacone felicitó a sus jugadores por el juego ante el Team donde, según su parecer, su equipo fue dominador pero esas jugadas influyeron en el encuentro.

“Alguien pierde credibilidad, vi la jugada de penal y fue clara, le pega en la mano la pelota y va en dirección al arco, la expulsión de Renzo al 43, apenas levanta el codo, cuando él sufre un montón de veces esas situaciones”, manifestó.

A Giacone le recordaron que este martes también hubo una situación polémica con el Saprissa, en su partido contra el Managua FC, y que generalmente, se beneficia al equipo local, pero esta vez no fue así y le preguntaron qué opinaba al respecto.

Haxzel Quirós toca el balón con la mano en una barrida (Pantallazo)

“Es redundar en esto, es echar tierra sobre algo claro; con la tecnología pueden ver el penal claro, era un remate con dirección al arco y el jugador interviene con la mano y el árbitro está de frente. No sé si es incapacidad, si es algo puntual, no me corresponde, ni tengo pruebas de nada”.

Por su parte, el jugador Juan Luis Pérez, quien militó en Costa Rica con San Carlos y Alajuelense, se refirió con crudeza al arbitraje.

“Hicimos un gran trabajo, en el primer tiempo perdimos varias jugadas y llega el árbitro y nos condiciona. Fue una cochinada de arbitraje, cuando tienen que venir a hacer el mejor trabajo aquí”, expresó.

Las duras palabras de Giacone y Pérez ponen de manifiesto las crecientes preocupaciones sobre la calidad del arbitraje en los torneos de Concacaf. Será crucial observar cómo responde la organización y si estos reclamos tendrán algún efecto en futuras decisiones.