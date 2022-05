José Giacone y Jeaustin Campos, dos amigos que deberán matarse entre sí en “su final”

Al igual que pellizcó puntos en Alajuela, Sporting debe hacerlo en el Saprissa para seguir pensando en la clasificación. (JOHN DURAN)

Cuando arrancó el Clausura 2022 y al ver el mercado de fichajes y contrataciones de Sporting FC, muchos lo señalaron como un equipo que tenía todo para clasificar y dejar por fuera de la fiesta grande a algunos de los tradicionales.

Luego de algunos altibajos y batallar con la irregularidad, los paveños podrían quedar muy cerca de ese objetivo este miércoles cuando jueguen lo que es prácticamente una final ante el Saprissa, será el auténtico momento de la verdad.

Dos amigos, que en el pasado han trabajado juntos, como José Giacone y Jeaustin Campos han quedado frente a frente en lo que es su final, pues quien pierda en La Cueva quedaría casi sin opciones de meterse a semis.

Sporting es quinto con 30 puntos, con una victoria en Tibás quedaría muy cerca de la clasificación y de pasó elimina al sexto, Saprissa, de cualquier opción al sacarle cinco unidades de ventaja con solo tres por jugarse.

Una victoria de la “S” en su lugar, hace que los morados lleguen a 31 y esperando una derrota de San Carlos el jueves con Alajuelense para quedarse con el cuarto lugar y dependiendo de sí mismos para la fecha final.

“Sí, sí, es una final, exactamente, un partido en el que nos estamos jugando mucho. Lo tomamos como un partido definitorio, es de esa manera, todo el trabajo que se ha venido haciendo lo debemos plasmar en la cancha. Que dé frutos para poder meternos a las semifinales.

“Es un partido en el que hay que estar tranquilos, jugar al máximo de intensidad y con la confianza en lo que has trabajado, que es vital en este tipo de juegos”, comentó Giacone a La Teja.

José Giacone tiene en las manos la posibilidad de hacer historia con Sporting. (Rafael Pacheco Granados)

Por estar en casa y abajo en la tabla, muchos apuntan a Saprissa como el obligado este miércoles; sin embargo, para otros al “Super Sporting” hay que exigirle acorde a su planilla.

“Yo creo que nosotros también estamos obligados a buscar el partido y hacer un buen trabajo, no es que solo ellos tienen el peso, los dos estamos obligados por la necesidad de sumar puntos para meternos a zona de clasificación. Nosotros no tenemos ningún tipo de ventaja, ahora no nos está alcanzando al estar quintos”, dijo.

Aunque los josefinos son un club nuevo en primera, con un par de años, tiene muchos jugadores que han disputado partidos de este tipo, a matar o morir, hecho que José toma con naturalidad y sin más presión de la cuenta.

“Lo que diga la gente la verdad que no es algo trascendental, hemos mejorado ya el desempeño del torneo anterior, hicimos más puntos que el torneo anterior, somos muy competitivos y queremos buscar esa clasificación, estamos en la pelea faltando dos encuentros y conseguir el máximo de rendimiento.

“Lo que está en nuestras manos es hacer un buen trabajo en la cancha, lo demás son factores externos que no escuchamos, lo que especulen, lo de la prensa, que quién quiere clasifique es algo que no nos hace perder el tiempo”.

Sin chance de fallar

Jeaustin Campos, por su parte, sabe que de nada sirven las cuatro victorias al hilo que tiene su equipo si ante el Sporting no suman otra, porque es prácticamente una sentencia de muerte.

“Esto era algo impensable para muchos, pero realizable para nosotros desde el principio, estar cerca de una zona de clasificación, a punto de la chance de clasificar. Eso lo sacaremos juntos junto con la afición, cuerpo técnico y jugadores que están muy comprometidos con el objetivo primario de clasificar.

“Nosotros vamos a creer hasta el final, tenemos el compromiso de cumplir con nuestro trabajo, no podemos pensar en nada más”, dijo Jeaustin.

Sobre este miércoles la tiene clara, repartió elogios a Sporting y a sus amigos, los hermanos Giacone, José y Diego.

Jeaustin Campos y el Saprissa están claros que ante Sporting no tienen margen de error. (Jose Cordero)

“Sporting es un equipo que tiene muy buenos jugadores y está muy bien dirigido, los conozco a los dos, a José y a Diego, ambos fueron asistentes míos en diferentes épocas, también obviamente me conocen y saben algunas cosas, pero al final, ni ellos ni yo podemos jugar, todo se define en el campo. Sabemos que será un partido muy complicado y difícil”, agregó.

Pedrada al León

Fiel a su estilo, Campos además le mandó un recadito a otros equipos que pueden pasearse en la clasificación del Monstruo, por no decir Alajuelense y que reflexionen que en el fútbol, el karma cobra facturas rápido.

“Creo que con la intensidad, honestidad y el profesionalismo que hemos trabajado es fundamental para engrandecer o no a un club, si eso es lo que nosotros proyectamos no esperaría menos de los demás, que tanto los árbitros como los distintos clubes sean iguales. Todos estamos peleando cosas y esperaría que trabajemos de la mejor manera.

“Yo esperaría que se trabaje con el compromiso que siempre ha caracterizado al fútbol de Costa Rica, no espero menos. Han habido algunos ejemplos, algunas situaciones en las que el karma incluso a jugado en contra de muchas entidades a través de la historia y no solo en este país”, tiró.

Antes de sacar cuentas o esperar favores de otros, Saprissa y Sporting primero tienen que jugar su final, sin eso, ni para qué ponerse a hacer cálculos por ningún lado.