José Miguel Cubero: “Con Luis Marín no hubo problemas de camerino”

El volante de Alajuelense José Miguel Cubero dijo este sábado que no hubo ningún problema de camerino con el técnico anterior, Luis Marín.

La declaración la dio luego del partido que Alajuelense empató a 0 ante Herediano de visita.

Foto John Durán

“Todos los entrenadores se respetan porque tienen una idea de juego, con Luis Marín buscamos hacer las cosas bien, no se dio, pero no había problema con el camerino, que me diera cuenta y ahora estamos a las órdenes del profe Rudé y tenemos que hacer caso. Nos ha dicho que no le importa quién es quién porque va a jugar el que él crea que esté mejor”, mencionó.

Del juego dijo que cuando un equipo pierde un jugador se tira atrás, cierra espacios y buscan el contragolpe y eso fue lo que hizo el Team.