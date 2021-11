José Rodríguez, técnico de Saprissa femenino: “Sería lindo quitarle el invicto a Alajuela en la final”

Para Rodríguez, el único objetivo es que las moradas consigan su quinto título. Prensa Saprissa. Para Rodríguez, el único objetivo es que las moradas consigan su quinto título. Prensa Saprissa.

El técnico del equipo femenino de Saprissa, José Rodríguez, está orgulloso porque las moradas volverán a jugar una final de campeonato y por tener la oportunidad de darle el quinto título femeninos a los aficionados morados.

El equipo está listo y motivado para el primero duelo contra las leonas, que será el próximo viernes, a las 8 de la noche, en la Cueva.

– ¿Cómo se ha preparado el equipo para el primer juego de la final?

Lo hemos afrontado como lo que es, como la final nacional, más que es contra el rival de los clásicos. Metafóricamente les dije a las jugadoras que vamos para la guerra.

Lo hemos afrontado con mucha responsabilidad y tranquilidad, el parón (por fogueos de la Sele femenina) puede bajar el ritmo de competencia, pero sirve para bajar cargas y descansar. Este partido hay que ganarlo sí o sí.

– ¿Cómo le han sacado el jugo al parón?

A lo interno algunas jugadoras querían jugar la final con público, otras son del criterio de que la pausa les baja el ritmo, pero yo les dije que estamos en una guerra y no importa el día en que haya que jugar.

Hay que tomarlo de forma positiva, se han hecho actividades de grupo, analizamos más al rival y estos partidos hay que jugarlos de la mejor manera.

Tome nota. Juego de ida, final torneo Clausura femenino. Saprissa vs Alajuelense. Viernes 5 de noviembre. 8 p.m. Estadio Ricardo Saprissa.

– ¿Cuál ha sido el principal reto de la final?

No lo veo como un reto, solamente tenemos un objetivo, que es ir por la copa, el primer juego es el decisivo, si ganamos estamos a un pasito y medio de la copa y si lo perdemos estamos perdiendo un pasito y medio de la copa.

Alajuelense es un rival muy calificado, está invicto y eso se toma como algo positivo, porque que lindo poder quitarle el invicto a Alajuela en la final y ojalá quitarle la copa.

La morada Carolina Venegas (derecha) es la goleadora del torneo, con 23 tantos. John Durán. La morada Carolina Venegas (derecha) es la goleadora del torneo, con 23 tantos. John Durán. (JOHN DURAN)

– ¿ A cuáles detalles le están prestando mayor atención?

Cuidamos absolutamente todos los detalles, es muy importante la parte táctica, porque la táctica fija puede marcar una fuerte diferencia y estos partidos tan parejos se pueden definir por esos aspectos.

– ¿Cómo está el camerino anímicamente?

Cuando llegué a Saprissa me dijeron que el camerino era bueno, muy unido, pero si uno no estaba dentro no podía opinar.

Ahora puedo decir que es un camerino increíble, no puedo opinar de los demás camerinos, pero el de Saprissa es un camerino sano, fuerte, muy maduro, con jugadoras de mucha experiencia y la parte anímica está al tope y eso puede marcar diferencia.

– ¿Cuál ha sido el principal reto a nivel personal?

Me siento orgulloso, porque era un reto personal llegar a la final, ya que el torneo pasado el equipo no estuvo en la final.

Siempre hay una presión, porque la afición no quiere que perdamos, he aprendido a vivir con eso y me siento sumamente satisfecho. Necesito el título para estar tranquilo, para cumplir el objetivo y este es un equipo que vive de títulos y y hace rato no gana, entonces es una obligación, una necesidad levantar la copa.

– ¿Sería un fracaso no conseguir la copa?

Fracaso es una palabra muy pesada, para nosotros fracaso hubiera sido no llegar a la final, pero el hecho de clasificar a las semifinales y pasarlas dejando en el camino a Dimas tiene mucho mérito.

El torneo pasado no se llegó a la final y eso se está superando, para nosotros hay un objetivo único: el campeonato. No lo tildaría de fracaso, pero si no se consigue el título, no se cumpliría el objetivo.