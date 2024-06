José Salvatierra culpó a alguien por no ir al Mundial Brasil 2014

José Salvatierra, jugador de Sporting, se mandó rudo al revelar que una persona malintencionada, que él sabe quién es y prefirió no revelar, habló mal de él y eso le impidió que lo llevaran al Mundial de Brasil 2014 con la Selección Nacional.

Salvatierra contó en Tigo Sports porqué se quedó sin Mundial, pese a que él era el escogido para sustituir a Héiner Mora, quien se lesionó.

José Salvatierra dijo que alguien lo malinformó y no fue al Mundial. (Sporting)

“Sé la versión oficial, desdichadamente no se me dio la oportunidad, sí existió la posibilidad de que fuera convocado. Hubo llamadas, una persona con mala intención habló cosas que no eran y no se dio mi convocatoria”, reveló Salvatierra.

El jugador que finalmente sustituyó a Mora fue Dave Myrie, quien era jugador del Club Sport Herediano.

“No soy una persona rencorosa, lo que se hace bien o mal se paga. Sí, me disgusté, pero seguí trabajando”, afirmó.