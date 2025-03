José Satunirno Cardozo habla maravillas de Daniel Colindres

Daniel Colindres anda volando, a sus 40 años, parece un chiquillo de 18 y este domingo completó una espectacular actuación con gol incluido ante Saprissa.

Daniel Colindres hizo un gran partido. (Marvin Caravaca./Marvin Caravaca.)

Por eso, José Saturnino Cardozo, técnico de Liberia, habló maravillas de Daniel Colindres, no solo por el gol y el juego que le hizo a Saprissa, sino por el trabajo que realiza durante la semana.

“Desde que llegué dije que era un ejemplo, los compañeros lo deben tener como un espejo, es que a él le gusta jugar, ama el fútbol, ama tener la pelota”.

Colindres anotó a los 53 segundos del partido, pero en el 95 aún corría y trataba de desequilibrar. Saturnino dice que siempre quiere competir y estar al top.

“El quiere entrenar al tope en la semana, al nivel de los jóvenes, pero tenemos que dosificarlo. Me interesa que corra en los partidos, no en la semana y a veces se molesta por eso”, explicó.

José Saturnino Cardozo habló muy bien de Daniel Colindres. (Marvin Caravaca./Marvin Caravaca.)

Colindres ha mostrado un gran nivel desde que llegó a Liberia y este domingo, luego de marcarle al Monstruo en la Cueva, fue aplaudido por la afición.

“Terminó el partido como un chico de 18, sino los jóvenes no ven eso, no sé que quieren ver, cómo no se quieren proyectar”, dijo Cardozo. Pero además, el entrenador paraguayo también habló muy bien de su equipo y se mostró orgulloso por todos.

“Estoy orgulloso de todos, ellos no creían que el equipo levantara pero esto es trabajo, los jugadores deben sentir el compromiso”, manifestó.