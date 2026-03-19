José Saturnino Cardozo celebra su cumpleaños y se mostró como pocas veces, al lado de sus hijas

José Saturnino Cardozo, técnico del Municipal Liberia, celebra este jueves su cumpleaños y en sus redes sociales, mostró algunos de los mensajes que le han enviado en este día tan especial.

El entrenador paraguayo llegó a los 55 años y una de las historias que compartió corresponde a una de sus hijas, Constanza.El entrenador suele ser muy reservado con su vida personal, pero en esta ocasión no podía dejar de pasar la oportunidad de mostrar el saludo de una de sus niñas.

“Feliz cumple, Pa”, escribió Constanza Cardozo, y subió una foto del sudamericano con sus hijas, en la actualidad y cuando eran niñas.

Cardozo es papá de Constanza y Antonella.