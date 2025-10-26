Deportes

José Saturnino Cardozo tras derrota de Liberia: “Analizaremos en la semana qué pasó y tomaremos decisiones”

José Saturnino Cardozo, técnico del Municipal Liberia, no puso excusas para justificar la derrota ante Sporting

Por Yenci Aguilar Arroyo
Alajuelense vs. Liberia
El técnico de Liberia, José Saturnino Cardozo, no puso excusas para justificar el traspié. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

José Saturnino Cardozo, técnico del Municipal Liberia, no puso excusas para justificar la derrota de 3-0 ante Sporting, este sábado por la noche.

El técnico paraguayo reconoció que el gol tempranero que hicieron los albinegros desestabilizó al conjunto liberiano y no tuvo capacidad para reaccionar ante el ataque de los josefinos.

“No fue el día de Liberia, nos hacen un gol tempranero, que eso desestabiliza cualquier idea que podíamos tener, fue un partido muy malo de parte de nosotros y Sporting fue un justo ganador porque salieron a ganar y demostraron una buena actitud. Analizaremos profundamente en la semana qué pasó y tomaremos decisiones”, destacó el entrenador.

Sporting vs Liberia. Estadio Ernesto Rohrmoser. Prensa ML.
Sporting se dio un festín con el Municipal Liberia y lo goleó por marcador 3-0. Prensa ML. (Prensa /Prensa)

José Saturnino Cardozo molesto con la derrota

Es la primera vez en que Liberia recibe 3 goles en un partido en el presente campeonato y de esto también habló el timonel sudamericano.

“No habíamos recibido 3 goles, es increíble. La concentración es muy importante y cuando te desconcentras un poquito es fatal, no tuvimos capacidad para contrarrestar la respuesta del rival.

“Más allá de la cancha, fue la capacidad de respuesta, porque la cancha está para los dos equipos. Trataremos de dar vuelta a las página rápido, me siento molesto con el resultado, porque no estamos acostumbrados”, añadió.

