José Saturnino Cardozo tras otra derrota: “Nos sentimos avergonzados”

Otra derrota para Liberia de José Saturnino Cardozo, esta vez ante Cartaginés, genera mucha preocupación en el técnico, tras venir de un semestre en el que alcanzaron las semifinales.

“Lógicamente es preocupante; yo ya lo había dicho la semana pasada: habíamos tocado fondo. Hoy hicimos lo más difícil que puede hacer un equipo: al minuto 50 tuvimos una clara oportunidad de gol, a los seis nos anulan uno y después viene el gol de ellos; ahí mi equipo desapareció. Conseguimos el empate y luego dejamos crecer mucho al rival. Preocupa y mucho”, expresó el guaraní.

José Saturnino Cardozo afirmó sentirse avergonzado por otra derrota más (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El total responsable siempre voy a ser yo, porque no hemos podido conseguir los puntos que requiere el equipo. Nos sentimos avergonzados —yo en lo personal— con nuestra afición, con el presidente y con todos, porque cuando nos juntamos no era esto lo que estábamos buscando; era competir más arriba. Uno tiene que asumir responsabilidades: esto es de resultados”, añadió.

Cardozo fue claro sobre cómo siente al plantel tras la salida de Malcom Pilone, que era clave en el equipo de Liberia.

Liberia volvió a perder pese adelantarse en el marcador con gol de Lesme (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

“Más allá de que Pilone se fue, no estoy de acuerdo porque, al final, lo que no funciona es lo colectivo, no lo individual. Tenemos jugadores que pueden cumplir con lo que hacía Pilone anteriormente. Hemos cometido muchos errores y sí, en el fútbol, el que menos comete es el que gana; ante Cartago cometimos muchísimos, cediendo la iniciativa. Un partido no se puede ganar así”, comentó.

Liberia solo ha podido sumar una victoria en el presente certamen de Clausura 2026, por lo que el sueño de volver a clasificar se empieza a esfumar.