José “Tepa” González, nuevo refuerzo de Herediano, cuenta su historia con Jafet Soto

José el “Tepita” González, nuevo refuerzo del Herediano, contó una anécdota con el presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto.

El Tepa es uno de los refuerzos que han llegado al Team, que busca la corona número 30. Entre ellos están además del Tepa, Marcel Hernández, Krisler Villalobos y el mismo entrenador Wálter “Paté” Centeno.

José de Jesús González dice que tiene la certeza que será feliz en Herediano. (pantallazo )

El Tepa dio una entrevista al club florense en su Instagram e hizo un resumen de su trayectoria. Contó que ha sido de las Chivas toda la vida, que jugó un año en España, y que luego volvió a México donde debutó con el primer equipo y metió goles.

Dijo que jugó en el ascenso, que lo hizo con Leones Negros y que de allí fue al Tapatío en liga Expansión, donde metió muchos goles y fue campeón.

“En el torneo pasado, hace cuatro meses, tuve la oportunidad de que me abrieran las puertas en primera, con el Atlético San Luis y desde entonces me ha buscado Jafet; tiene cuatro o cinco torneos buscándome, y por razones del destino no se habían cruzado los caminos y ahora aquí estoy con ustedes y tengo la certeza de que vamos a vivir muchas alegrías juntos”, dijo.

También explicó lo de su apodo; resulta que se refiere a su lugar de origen Tepatitlán en el estado de Morelos y contó que en el náuhatl mexicano quiere decir, lugar de roca dura.