Joselyn Sancho, intérprete LESCO:“Personas sordas están muy contentas con el Herediano”

La población sorda está muy contenta con el Team, gracias a la iniciativa de inclusión con la que están trabajando, según comentó Joselyn Sancho la intérprete LESCO, quien ha estado presente en conferencias de prensa y actividades del Herediano,

Ella nos contó que un amigo de otro equipo (que no quiso nombrar) está tan entusiasmado con la iniciativa florense que si sigue así, se podría hacer herediano.

Joselyn Sancho siempre acompaña a Jafet Soto en las conferencias. (Alonso Tenorio)

Los florenses han incorporado a una persona que domine la Lengua de Señas Costarricenses (LESCO) para que la población sorda se entere de lo que dicen los jugadores, directivos y cuerpo técnico del Team. A ella le ha tocado ser la persona encargada, pero Joselyn es parte de Plura (consultora en inclusión y accesibilidad), una empresa que podría poner a cualquier otro intérprete, ya que el objetivo es ser un canal de ayuda y no convertirse en protagonistas.

Bajo la condición de que las preguntas fueran orientadas a las necesidades de la población y no a buscar su protagonismo, pues es la política de los intérpretes, Joselyn accedió a hablar con La Teja.

–¿Por qué usted se interesó en aprender LESCO?

Mis padres son personas sordas, siempre he dicho que mamá me forjó mi profesión porque ella me enseñó, andaba con ella, le interpretaba en todo lado, en el banco, en el hospital, en la pulpería y me gusta estar involucrada con ellos.

– ¿Cuáles son las necesidades de las personas sordas en comunicación, en televisión por ejemplo?

En realidad son dos, a veces pasa que el recuadro es muy pequeño, entonces, ¿qué pasa con las personas sordas y de baja visión? No lo pueden ver. Mi mamá es así, cuando el recuadro es muy pequeño no lo ve. En Multimedios ponen un recuadro grande, se ve bien, eso es accesibilidad. Así las personas sordas pueden estar atentas. Además, ahora que estoy con Herediano es importante que abran espacios en temas deportivos, de ocio, no solo en educación y laboral. También requieren espacios de esparcimiento.

Joselyn Sancho con Víctor Mambo Núñez en la presentación de la Casa Don Pedro en Heredia. (Cortesía )

–¿Qué retroalimentación ha recibido de la población sorda desde que apoya al Herediano?

A la comunidad le ha gustado mucho, está contenta, la otra vez fuimos al Coyella con un grupo de personas sordas y estaban contentos de ver que Herediano tiene esa iniciativa. Una persona sorda Carlos (no dijo el apellido), que es de otro equipo, expresó que la iniciativa le gusta tanto que si sigue así, se hace herediano. Es una forma de motivarlos. Gran parte de ellos son seguidores y son envenenados y van al estadio y para ellos poner un inteŕepte es chivísima, porque saben lo que dice el técnico, lo que dicen los compañeros. Eso es empatía e inclusión total.

– ¿Qué palabras nuevas propias del fútbol ha debido aprender?

En eso es importante ir de la mano de las personas sordas, porque dan la pauta, hace muchos años no existía la palabra Uber o criptomoneda, por lo que nosotros nos actualizamos y les preguntamos por WhatsApp, ¿cómo se dice esta seña o tal otra?, con los equipos, tenía duda con la seña de Jicaral, entonces le pregunté a una persona sorda, que sigue el fútbol y conoce el tema. Algunos jugadores tienen su propia seña, por ejemplo, así que eso es de actualizarse todos los días.

[ Herediano es el primer equipo en tener intérprete de lenguaje Lesco en sus conferencias ]

–¿Pero específicamente cuáles no sabía?

Tuve que actualizar señas de países, más ahora que viene el Mundial, la seña de la Champions, al puro inicio señas de palabras muy técnicas como defensa, delantero, medio campo, pero sino me la sé, la deletreo.

–Pero si deletrea se queda atrás.

No es que uno deletrea todas las palabras, obviamente si voy empapada, van hablando y tengo que ir al ritmo de ellos. Pero no es siempre, a veces, con los jugadores utilizamos las iniciales, GT para Gerson Torres por ejemplo.

– ¿Hace falta una intérprete en las transmisiones de fútbol?

No es necesario porque es algo visual, entonces, en este caso no es necesario interpretarlo, es un choque visual, ver el partido y a la intérprete, pero sí es necesario en las conferencias de prensa, porque es información para los aficionados.

–¿A usted le gusta el fútbol?

Sí me gusta, pero no soy herediana.