Joseph Joseph contradice a Raúl Pinto y esto dice de la seguidilla de títulos

Joseph Joseph, presidente de Alajuelense contradijo a su vicepresidente Raúl Pinto, cuando afirmó que se venían una seguidilla de títulos para el equipo rojinegro.

El miércoles por la noche, luego del juego de ida de la fase final contra Saprissa, Pinto recalcó que en la institución manuda se acabó la crisis y si Alajuela se dejaba el título del Apertura 2025, venían tres campeonatos más. Con sus palabras hizo recordar las de Agustín Lleida, exgerente rojinegro que en el 2020 había dicho algo similar, aunque la historia no estuvo ni cerca de ser así.

De inmediato, le dio la palabra al presidente de la institución, pero Joseph fue más mesurado.

Joseph Joseph, presidente de Alajuelense contradijo a Raúl Pinto el miércoles por la noche. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Las declaraciones de Joseph Joseph

Esto fue lo que dijo el dirigente de Alajuelense:

“Considero que el resultado es positivo, al ser un partido de visita, pudimos haber ganado, pero bueno, es el resultado que obtuvimos y ahora debemos hacer un muy buen partido en Alajuela”, afirmó.

Raúl Pinto hizo un comentario que recordó a una emblemática frase de Agustín Lleida. Foto: Archivo. (GRACIELA SOLIS)

¿Es la oportunidad más cercana de ganar el título?

“Estamos pensando en ganar el siguiente partido, no estoy pensando en cosas del pasado”, aseguró.

A Joseph le consultaron por las declaraciones de Raúl Pinto, quien dijo que se venían 3 campeonatos seguidos y así contestó:

“No, hay que tener un poco de mesura, estamos enfocados en el partido del sábado”, destacó.