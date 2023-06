Joseph Joseph cuenta cómo se dio el regreso de Bryan Ruiz a Alajuelense

Joseph Joseph tiene mucha ilusión del trabajo que puede hacer Bryan Ruiz. (Prensa Alajuelense)

Desde que Bryan Ruiz se retiró como futbolista, muchas preguntas iban dirigidas a qué sería de su futuro en el deporte, hacia cuál área se enfocaría y esta semana arrancó esa nueva etapa para él.

Seis meses fueron los que pasaron para el regreso del Capi al cuadro rojinegro, solo que ahora como entrenador en la categoría sub-17, lo que será su primera experiencia en un cargo de este tipo.

¿Cómo se dio la idea y el retorno de Ruiz? Le consultamos al presidente erizo Joseph Joseph y es un tema que le emociona tanto que hasta dijo le encantaría tener 17 años para estar en el equipo.

“Bryan está tomando unos cursos muy buenos en Europa para ser técnico y lo estamos invitando a ser director técnico de una de nuestras categorías. La verdad que aprovecho para felicitarlo, porque está dando los pasos que hay que dar para llegar a ser un buen técnico.

“Estoy seguro que nos va a aportar mucho, no solo sus conocimientos, su liderazgo y lo que Bryan representa para el liguismo. Yo quisiera ser uno de esos jugadores de la sub-17 y estar recibiendo instrucciones de Bryan Ruiz. Estoy seguro de que eso será muy motivante para ellos”, dijo Joseph.

Antes de retirarse, Ruiz tenía un máster en Fútbol de Alto Rendimiento en la academia española MBP School of Coaches. Además está sacando otras licencias y cursos de UEFA.

“Dichosamente, después de un corto tiempo ya lo estamos incorporando nuevamente. En ese momento (del retiro), no recuerdo si habíamos hablado, pero sí dejamos claro que las puertas estaban abiertas para ese puesto o quizás algún otro.

“Sé que está matriculándose o ya está matriculado en algunos cursos en Europa, pero honestamente prefiero no decir cuáles, porque no tengo esa información aquí conmigo. No quiero equivocarme”, explicó el presi rojinegro.

Ese mismo martes, Ruiz ya andaba en el Centro de Alto Rendimiento, él trabajará junto a Junior Díaz, técnico del equipo U-20 o de Alto Rendimiento y Marc Reixats, quien viene de ser campeón con la sub-17.