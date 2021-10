Joseph Joseph: “El CAR va más allá de cualquier título”

Joseph Joseph, directivo de Alajuelense, dice que el gerente deportivo del club, Agustín Lleida, tiene razón al decir que los liguistas están locos.

Así lo dijo este martes cuando le preguntaron: ¿por qué se mete a una actividad que le saca las canas a muchos?, durante la presentación de las nuevas residencias para jugadores en el CAR.

“No sé contestar esa pregunta, dice Agustín que todos los liguistas estamos locos, creo que tiene razón”, respondió.

También aseguró que el CAR va más allá que cualquier título.

- La Liga con el CAR apuesta a los jóvenes, pero contrata jugadores experimentados, ¿eso le causa molestia?

Joseph Joseph cortó la cinta que daba por inaugurada las residencias. Rafael Pacheco. Joseph Joseph cortó la cinta que daba por inaugurada las residencias. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Confiamos mucho en la gestión de Agustín, ha hecho un excelente trabajo y nos ha explicado que tiene que haber acompañamiento de veteranos, de líderes positivos para guiar a los jóvenes que vienen con talento. Todo el apoyo a las decisiones que él tome.

- ¿Qué le dice usted a los aficionado que piden títulos más que un CAR?

El CAR va más allá de cualquier título, todos los liguistas queremos alcanzar títulos, pero si por a o b no se logran, como pasa en el fútbol, eso no afecta al CAR. Estamos formando jugadores de manera integral, estamos inculcando valores, dando condiciones para entrenar, una residencia, alimentación, buen colegio, sicólogo y nutricionista para formarlos integralmente, independientemente del resultado del primer equipo.

-¿Cómo se involucró usted con Alajuelense?

Papá no es costarricense, no se involucraba en el fútbol, una vez me invitaron al estadio y me hice liguista, eso fue a los 7 años y hasta hoy, y así será hasta el final de mi vida. Me invitó un amigo de la escuela que se llama Alejandro Alfaro.

- ¿Considera que este edificio es un hijo suyo?

Sí, por supuesto, estamos pendientes de los detalles, de cualquier cosa que haga falta, de lo que se dañó. Hay personal administrativo que se encarga, pero lo apoyamos.

- ¿Por qué mantiene un perfil tan bajo?

La verdad no me gusta hablar en público, ese es el motivo.