Joseph Joseph habló de las mantas y un tema que les urge mejorar en el CAR

Joseph Joseph reconoció fallas en el caso del ingreso de aficionados al CAR para protestar. (Kevin Cordero / Prensa Alajuelense)

El tema de las mantas y los mensajes de los aficionados en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Alajuelense fue uno que ni jugadores ni cuerpo técnico quisieron profundizar.

Pero Joseph Joseph, presidente rojinegro, sí habló de frente del asunto, él comentó qué sucedió y uno de los aspectos que urge mejorar en el CAR ante los acontecimientos.

“Viendo hacia adentro, definitivamente la seguridad falló y es algo que no debemos permitir que pase, tenemos que reforzar la seguridad para eventos así. Yo no estaba ahí cuando sucedió esto, aparte que todo fue pacífico, no hubo nada violento ni nada por el estilo, solamente hay que prever”, dijo.

El jerarca comentó que el grupo entró por el portón principal, sin mayor oposición, es consciente que así como en esta ocasión no pasó nada, pudo haberse convertido en una situación peligrosa.

Más allá del episodio, Joseph le envía a la afición un mensaje de paz y unión, que la manera cómo se dio es para darse confianza y creer en el equipo.

Carevic, por su lado, solo dijo que entiende la exigencia de aficionados.

“Entiendo que la gente quiere ganar y exige, igual que nosotros con el día a día del trabajo. A veces la exigencia de la gente está, somos un club importante, grande y es lo que la gente pretende, esa exigencia es para que el equipo gane”, destacó.

Jugadores como Celso Borges y Leonel Moreira no quisieron profundizar y afirmaron que es un tema al que no podían referirse.