Joseph Joseph nos confesó sus motivos para meterse en la Fedefútbol

Joseph Joseph llega a la Fedefútbol a finales de agosto. (Rafael Pacheco Granados)

Entre Joseph Joseph, presidente de Alajuelense, y Osael Maroto, jerarca de Sporting, y mandamás electo de la Fedefútbol, hay similitudes más allá de ser empresarios exitosos metidos en el fútbol.

El presi erizo ha ido subiendo escalones que hace unos años ni se imaginaba. Llegar a tener un puesto en la Federación es una de esas cosas, fenómeno similar con el líder albinegro.

A partir del 25 de agosoto, Joseph tendrá su silla en el comité ejecutivo de la Fedefútbol como uno de los seis directores electos, pero el puesto significa algo más para el dirigente.

En entrevista con La Teja el manudo nos contó que parte de la decisión para aceptar entrar en el grupo fue darle representatividad a su club, la cual no tenían cuando Rodolfo Villalobos estaba en la Fede.

“Yo creo que es bueno para la Liga estar ahí, por diferentes motivos en el pasado no se había dado, pero creo que es bueno para el club que tengamos representación allí”, comentó.

¿Porqué se metió Joseph Joseph a la Fedefútbol?

En el próximo comité ejecutivo los cuatro equipos grandes del fútbol nacional tendrán representación, por lo que quedarse al lado era algo que podía dejar al club afuera de las decisiones más importantes que se tomen en el balompié costarricense.

Además, tiene una muy buena relación con Maroto y ante el ofrecimiento que le hizo, lo aceptó gustoso porque además cree en su estilo de liderazgo.

“Creo que es el perfil idóneo para ese puesto, ha adquirido mucha experiencia en su vida empresarial y si puede llevar esa experiencia e ímpetu para hacer transformaciones positivas, creo que es la persona correcta y yo gustosamente estaré allí apoyándolo”, destacó.

En la Fedefútbol le tocará trabajar con dirigentes como Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa; Jafet Soto, gerente general del Herediano; y Leonardo Vargas, jerarca brumoso. ¿Cómo se lleva con ellos?

“En realidad me llevó muy bien con todos ellos, tengo una buena relación con todos. Soy de los que cree que la lucha debe ser dentro de la cancha, pero fuera de la cancha todos debemos trabajar juntos”, dijo.

Cada vez falta menos para que Osael Maroto asuma como presidente de la Fedefútbol (Rafael Pacheco Granados)

Para Joseph, el reto de la Fedefútbol consistente en enamorar de nuevo a la afición con la Sele, y por alli deben ir los esfuerzos. ¿Cómo ve la situación de la Fedefútbol hoy por hoy?

“Creo que tal vez los últimos resultados y el ambiente reciente tal vez no es el mejor, pero también creo que no debería ser difícil corregir las cosas que, tal vez, alguna parte de la población no está de acuerdo. Si uno trabaja con muchas ganas y transparencia las cosas deberían salir bien”, indicó.

Será en la Fedefútbol donde el rojinegro se seguirá nutriendo en una vida como dirigente en la que arrancó hace siete años desde bien abajo y, poco a poco, ha ido dando grandes e impensados pasos.