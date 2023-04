Joseph Joseph trae ficha que fue el terror de los rivales de Alajuelense

Raúl Pinto y Aquiles Mata hicieron yunta más de cinco años. (Jose Rivera)

Durante la presidencia de Raúl Pinto en Alajuelense, el abogado Aquiles Mata se volvió una de sus armas principales, fue pieza clave para pelear cualquier cosa que se pudiera combatir afuera de la cancha.

Su nombre y fama empezaron a crecer por la efectividad de su trabajo, hasta que se hizo una de las figuras más conocidas no solo para el liguismo, sino hasta para sus rivales, quienes la veían fea para enfrentarlo en la mesa.

Hace seis años Mata dejó la junta directiva eriza, en algunos momentos colaboró con el club, pero fue hasta este mes que a pedido del presidente Joseph Joseph volvió al club, como lo confirmó a La Teja.

“Don Joseph quería que le acompañara en la junta directiva antes de su nombramiento, a lo cual no pude acceder por compromisos profesionales que tengo, pero sí me comprometí a ayudarle en la rama jurídica de la institución y por esa razón se me nombró como uno de los asesores legales de la junta y a la vez como coordinar de la comisión jurídica y vocero de la misma”, confirmó Mata.

Junto a Mata llega además Marco Vásquez, quien entrará en el área de comunicación, otra figura que fue icónica en la presidencia de Pinto.

Para el abogado, Joseph muestra con esto que quiere contar con diversos sectores del liguismo y que se unan como una sola familia rojinegra.

“Esto indica que don Joseph tiene el anhelo de hacer las cosas de la mejor manera posible en la Liga y que todos colaboremos con él en esta tarea que él tiene, la más grande de Costa Rica y de las más importantes de Concacaf. Todo esto es muestra del camino que está tomando el club y la gestión que está realizando don Joseph, requiere el apoyo de todo el liguismo, por eso volvemos”, finalizó.