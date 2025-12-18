Joseph Ramírez gana la sétima etapa y Oses se mantiene líder de la Vuelta Costa Rica 2025

El ciclista Joseph Ramírez, del Colono Bikestation Kölbi, se dejó la sétima etapa de la Vuelta a Costa Rica 2025, tras una jornada exigente en el sur del país.

Ramírez fue el más rápido en el recorrido de 140 kilómetros entre el Polideportivo de Pérez Zeledón y el parque de Buenos Aires, deteniendo el cronómetro en 03:00:27.

Joseph Ramírez triunfó este jueves en la sétima etapa de la Vuelta a Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Llegada cerrada y podio definido

La etapa se resolvió con un grupo compacto, en el que Sebastián Brenes, del Canels-Java, terminó segundo, mientras que el tercer lugar del día fue para Wessel Lange, del Universe Cycling Team, ambos con el mismo tiempo del ganador.

Oses resiste como líder general

Luis Daniel Oses se mantiene como líder general de la Vuelta a Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pese al movimiento en la etapa, Luis Daniel Oses, del 7C Economy Hyundai, logró conservar el liderato general de la carrera con un acumulado de 21:09:08.

El segundo puesto de la general sigue en manos de Alejandro Granados, a +1:37′, y el podio provisional lo completa Gabriel Rojas, del Manzaté La Selva Scott, a +1:39′.

El apoyo a un lado de la calle es uno de los detalles más lindos en la Vuelta a Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Montenegro no suelta la montaña

En la clasificación de montaña, el ecuatoriano Jymmi Montenegro, del Movistar Best PC, continúa dominando con autoridad al sumar 40 puntos.

Granados manda en la Sub-23

La categoría sub-23 sigue bajo control de Alejandro Granados, del Colono Bikestation Kölbi, quien registra 21:10:45.

La etapa siete fue entre Pérez Zeledón y Buenos Aires de Puntarenas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Huertas recupera protagonismo

El liderato de las metas volantes volvió a manos de Jason Huertas, del Manzaté La Selva Scott, quien suma 26 puntos.

Además, Huertas se mantiene como líder de la clasificación por puntos, con 41 unidades.

La gente aprovechó cualquier vista para ver el paso de la caravana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La etapa ocho ya espera

La octava etapa de la Vuelta Costa Rica Telecable 2025 se disputará este viernes, con salida desde el Polideportivo de Pérez Zeledón y meta en Oreamuno de Cartago. La bandera de salida se bajará a las 8:00 a.m.