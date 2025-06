Joshua Navarro, nuevo delantero de Herediano, se confiesa: “soy un jugador muy sacrificado”

Joshua Navarro, nuevo jugador del Herediano se confiesa y habla de sus deseos para la próxima temporada. Prensa Herediano. (Prensa Herediano. /Prensa Herediano.)

Joshua Navarro se convirtió en el primer fichaje del Herediano para la siguiente temporada y confesó estar muy ilusionado y enfocado en ayudar al Team a obtener el tricampeonato.

El jugador de 26 años expresó que está muy contento, ilusionado y enfocado en hacer las cosas bien.

“Me siento muy agradecido con el club por la oportunidad que me están dando, me siento ilusionado, feliz de estar entrenando con el equipo.

LEA MÁS: San Carlos da marcha atrás y niega la llegada de un jugador que fue campeón con el Herediano

“Siempre quiero ganar, el club se merece ganar siempre y venimos a pelear en todo, para ganarme un espacio en la cancha”, destacó.

El exjugador de Alajuelense, quien firmó con los florenses por cuatro torneos cortos, recordó las palabras que le dijo Jafet Soto, presidente rojiamarillo, cuando se interesó en él.

“Jafet me dio a entender que él me quería aquí; realmente, estaba muy interesado en mí, y aquí voy a tener bastante oportunidad. Con Gustavo (Pérez, gerente deportivo) tengo una muy buena relación y me hizo sentir en casa desde el inicio”, afirmó.

LEA MÁS: Herediano festeja sus 104 años con una misa y analiza viaje internacional para pretemporada

Joshua Navarro habla de su llegada al Herediano

¿Cómo es?

Joshua se describe a sí mismo como una persona trabajadora, humilde y que cumple en la cancha cualquier papel que se le asigne.

“Soy una persona humilde, trabajadora, sacrificada en la cancha, como dice uno. Si me toca defender todo el partido, ahí estaré; si me toca atacar, estaré atacando. En eso se resume lo que soy, soy un jugador muy sacrificado.

El volante firmó con el Team por los próximos 4 torneos cortos. Prensa Herediano. (Prensa Herediano. /Prensa Herediano.)

LEA MÁS: Guadalupe tira otro bombazo y ahora se dejó a exjugador de Saprissa y Herediano

“Espero aportar mi granito de arena, con goles y asistencias, y sé que todos mis compañeros darán mejor de sí para lograr los objetivos del club y darlo todo en los torneos que se vienen, que son muy importantes. Ahorita somos bicampeones y queremos luchar por un título más, darlo todo para ganar cada partido”, afirmó.