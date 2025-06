Josimar Alcócer afronta la Copa Oro motivado por un hecho que ha cambiado su carrera

Josimar Alcócer vive un buen momento tanto con la Selección de Costa Rica, como con su club. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Josimar Alcócer es de uno de los jóvenes de la Selección de Costa Rica que enfrentará la Copa Oro con el ánimo y la motivación por todo lo alto, pues más allá de formar parte del grupo, la buena temporada en Bélgica lo llena de confianza.

El extremo, de 20 años, tuvo su mejor temporada en el Weesterlo, en el cual se afianzó como titular, jugó 24 de 30 partidos posibles y tuvo muchísimos minutos en general.

El muchacho solamente se perdió seis partidos, cuatro por un desgarre muscular, uno por acumulación de tarjetas amarillas y uno por estar con la Tricolor, pero siempre que estuvo disponible, fue tomado en cuenta.

Además con la Sele, también ha sido titular tanto con Gustavo Alfaro, Claudio Vivas y ahora el mexicano Miguel Herrera, ha jugado como extremo o de volante.

“Me siento muy bien, por dicha en Bélgica me está yendo bastante bien, este año jugué bastante y eso me ayuda mucho para el momento que vengo acá, a dar mi mejor nivel”, comentó a La Teja sobre su momento.

La versatilidad en su posición es algo que le ha ayudado bastante, pues aunque su posición original es como extremo izquierdo, el Piojo lo ha ubicado más de volante.

“Me siento bastante bien ahí, el profe lo que me pide es que cuando algunos de los centrales trae la bola que me abra como un extremo normal, es una posición que me gusta, tengo bastante contacto con el balón, entonces la siento muy bien”, añadió.

Alcócer es de los jóvenes que buscarán hacer historia al ganar la primera Copa Oro para Costa Rica de la mano del Piojo Herrera.