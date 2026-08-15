Josimar Alcócer fue protagonista en su nuevo club y se lució con doblete

Josimar Alcócer fue la figura del partido entre su club, el Sparta Praga, y el Teplice, en la cuarta fecha de la primera división de Chequia.

Este sábado, el extremo marcó su primer doblete con el equipo al que llegó en julio, y así colaboró con la goleada 4-1 del conjunto de Praga, lo que significó la segunda victoria del equipo checo desde el inicio de la temporada.

Alcócer comenzó una nueva aventura en el Viejo Continente desde que dejó el Westerlo de Bélgica, club al que llegó en 2023; no solo se lució con dos anotaciones, sino que registró su primera asistencia.

LEA MÁS: Josimar Alcócer reapareció y habló sobre el video en que el aparece manejando una moto

Josimar Alcócer marcó su primer doblete con el Sparta Praga, de la liga de Chequia. Foto: Instagram Sparta Praga. (Archivo/Sparta Praha)

Gran día

El primer gol del encuentro cayó a los 9 minutos por obra de Tobias Guddal.

Josimar asistió al escocés Andy Irving, quien marcó el 2-1 al minuto 36, y tres minutos más tarde apareció el primero de los dos goles del tico.

El tanto llegó al 39′, luego de un centro del ecuatoriano John Mercado, mientras que su segundo gol apareció en los últimos minutos del encuentro.

Al minuto 84 marcó después de recibir el balón en la banda y llevarlo hasta el área para definir al primer palo del arquero rival. Un minuto más tarde, el tico salió del juego.

La victoria le permitió al equipo colocarse en el octavo lugar de la liga de Chequia, con 6 puntos. El Sparta se coloca a 3 puntos del Slavia Praga, el líder del torneo europeo, y tiene un partido menos.

El próximo encuentro del exjugador de Alajuelense será el sábado 22 de agosto, cuando se mida al Artis.